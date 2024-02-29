Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що реакція Путіна та його погрози ядерною зброєю були абсолютно очікуваними. На них взагалі не потрібно звертати увагу, адже це не має сенсу.

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Це – потрібна для України дискусія

Як наголосив Подоляк, Кремль вважає, що демократії зараз перебувають у такому ж напівналяканому стані, як до повномасштабної війни Росії проти України. Ні, вони зовсім по-іншому реагують на заяви та дії того ж Путіна та інших його представників.

Звісно, зараз будуть емоційні заяви, що, мовляв, ми нікого не будемо відправляти. Проте факт, що деякі європейські лідери починають про це говорити, що виникає дискусія… Це – добра ознака. І це свідчить про розуміння ризиків, які сьогодні генерує війна,

– сказав Подоляк.

Це вже новий рівень дискусії. Відповідно питання з попереднього рівня мають автоматично позитивно вирішуватися. До прикладу, йдеться про надання Україні більшої кількості зброї – далекобійних ракет, артилерійських боєприпасів тощо.

Зверніть увагу! Інтерв'ю з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком дивіться о 21:00 29 лютого на ютубі 24 Каналу.

Україні важливо, аби був консенсус серед західних еліт щодо низки питань. Насамперед Росія має обов'язково програти у війні; Україна має отримати набагато більше зброї, ніж раніше; потрібні будь-які інструменти, які допоможуть вплинути на нинішню ситуацію на фронті.

Тому що це війна визначального плану. Не за територію. Це – визначальна війна про те, якими будуть правила у Європі завтра-післязавтра. Якщо Росія не програє, то ескалації буде набагато більше, ніж можна собі уявити. Постійні політичні вбивства, тероризм, захоплення чи втручання в інші території. Зокрема в країни Балтії; через Чорноморську акваторію; в південному напрямку,

– підкреслив Подоляк.

Чи будуть війська НАТО в Україні: коротко