Россия усиливает сотрудничество с КНДР. Северная Корея уже отправила своих военных для войны против Украины на стороне оккупантов. США должны отреагировать на это. Например, предоставить столько систем вооружений, сколько возможно доставить в Украину по железной дороге в Польше.

Штаты должны ответить размещением на территории Украины ракетных систем, которыми управляли бы американские солдаты. Такое мнение 24 Каналу озвучил ветеран армии США Райан МакБет.

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"Мы должны закрыть небо над Украиной. Есть много вещей. Однако одна из самых безопасных вещей, которую мы могли бы сделать – это доставить в Украину еще больше систем вооружения этой железной дорогой", – считает он.

США вмешаются в войну

Как отметил Райан МакБет, Польша и Франция заявляли о том, чтобы отправить войска в Украину для обустройства боевых позиций или выполнения логистических функций. Войска США также рано или поздно будут вовлечены в войну.

Штаты рано или поздно будут втянуты в эту войну. Пример – два года назад мы были в 1939 году, сейчас – 1941 год. Для Европы Вторая мировая война началась в 1939, но для американцев – в 1941. Рано или поздно мы вмешаемся. Мы можем с таким же успехом вмешаться на наших условиях, а не тогда, когда эти условия нам навяжут,

– сказал он.

По его словам, силы НАТО будут втянуты в войну, потому что рано или поздно Россия запустит ракету в сторону Львова, которая случайно влетит в Польшу, а потом попадет, например, в детский сад. Единственная причина, почему американские войска сейчас находятся в Польше – чтобы не дать полякам возможности зайти в Украину для помощи. Однако рано или поздно это произойдет.

"Заблудившаяся ракета влетит в детский сад в Польше. Или какое-то из российских диверсионных усилий уничтожит самолет в полете, что они уже пытались сделать, но Германия поймала россиян, которые пробовали установить бомбы на самолеты. Или Россия совершит диверсию на каком-то заводе, несколько человек убьют. Или начнут кибератаку, больница пострадает, люди погибнут, потому что генераторы не могли включиться, а люди были на аппарате искусственной вентиляции легких", – предположил ветеран армии США.

Поэтому рано или поздно НАТО вмешается в войну в Украине. МакБет убежден, что США должны вмешаться на своих собственных условиях, а не тогда, когда эти условия им навяжут.