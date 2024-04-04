Польша не планирует прямого участия в войне в Украине, – Туск
Источник:РАР
Польша не имеет планов принимать прямое участие в войне в Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он отметил, что сказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
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Что заявил Туск
На конференции в Гливице польскому премьер-министру Туску задали вопрос о переговорах между министрами иностранных дел стран НАТО, которые происходят в Брюсселе, в частности, о возможном создании миссии Альянса в Украине.
Я не буду комментировать этот вопрос до тех пор, пока не получу полную информацию о масштабах этих переговоров и их результатах. На данный момент я могу повторить то, что я также сказал президенту Макрону, то, что я также представил другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в войне на украинской земле,
– подчеркнул Туск.
Вероятный ввод войск НАТО в Украину: кратко
- В феврале президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что в будущем нельзя исключать отправку в Украину западных военных.
- Впоследствии он отметил, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину является взвешенной и продуманной.
- В то же время заявления французского президента неоднозначно восприняли правительства стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.