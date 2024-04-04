Польша не планирует прямого участия в войне в Украине, – Туск

Польша не имеет планов принимать прямое участие в войне в Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он отметил, что сказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Смотрите также Согласие НАТО не нужно, – военный аналитик объяснил новое заявление Макрона о войсках в Украине

Что заявил Туск

На конференции в Гливице польскому премьер-министру Туску задали вопрос о переговорах между министрами иностранных дел стран НАТО, которые происходят в Брюсселе, в частности, о возможном создании миссии Альянса в Украине.

Я не буду комментировать этот вопрос до тех пор, пока не получу полную информацию о масштабах этих переговоров и их результатах. На данный момент я могу повторить то, что я также сказал президенту Макрону, то, что я также представил другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в войне на украинской земле,

– подчеркнул Туск.

Вероятный ввод войск НАТО в Украину: кратко