Войска не дадут: ОДКБ позаседало и решило, как "помочь" Армении

ОДКБ на своем заседании решила не помогать Армении войском. В то же время страны предложили создать рабочую группу.

Соответствующую информацию сообщили российские СМИ. Перед этим премьер Армении уже звонил путину.

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Страны ОДКБ решили, как "помочь" Армении

На заседании Организация договора о коллективной безопасности предложила Армении:

направить генсека организации Станислава Зася на границу Армении и Азербайджана. Предварительно известно, что это было предложение беларуси;

а также создать рабочую группу для анализа ситуации.

Участники заседания высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и россии от 9 ноября 2020 года,

– решили в ОДКБ.

Также росСМИ написали, что путин принимал участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ и якобы сообщил "о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности" между Арменией и Азербайджаном.

ОДКБ может рассмотреть "инициативы по деэскалации в регионе"

Кроме того, сессия совета коллективной безопасности ОДКБ должна состояться осенью в Ереване, лидерам представят инициативы по деэскалации в регионе.

Следует вспомнить, что Армения просила помощи у россии и ОДКБ из-за обострения ситуации с Азербайджаном. В то же время владимир путин в разговоре с премьером Армении Николой Пашиняном порекомендовали "терпеть и оставаться на связи".

Обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией

Стоит вспомнить, что в ночь на 13 сентября между Азербайджаном и Арменией ситуация обострилась. В частности, страны сообщили о провокациях и обстрелах.

Ситуация касалась снова Нагорного Карабаха. Оттуда после поражения во второй войне армяне вынуждены были начать процесс эвакуации непризнанного миром анклава согласно договоренностям от 10 ноября 2020 года.

Однако в июле 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил россию в саботаже мирных договоренностей и побуждении армянской армии оставаться в Нагорном Карабахе.

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