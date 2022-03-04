Войска оккупантов в Васильевке недееспособны для наступления: ситуация в Запорожье и регионе
Оборону Запорожья держат украинские защитники на рубеже города Васильевка. Это почти 60 километров от областного центра.
В том направлении состоялось несколько боев. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист, который находится в Запорожье.
Важно Площадка Запорожской АЭС захвачен военными России, персонал контролирует состояние энергоблоков
Оккупанты ждут пополнения, которого нет
Однако московским оккупантам не удалось пройти рубеж.
Те войска, которые стоят в районе Васильевки, недееспособны для наступления, ждут пополнения, которого нет, а в перерывах развлекаются, расстреливая центр города,
– подчеркнул журналист.
Он отметил, что наступления на Запорожье в ближайшие сутки – двое не предвидится. Ведь войска врагов растянуты на Николаев и Мариуполь.
Пророссийские боевики в ночь с 3 на 4 марта обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Вспыхнул пожар, однако его ликвидировали.
Оккупанты захватили площадку АЭС. Персонал электростанции продолжает контролировать состояние энергоблоков.
Какая ситуация в Запорожье и области: смотрите видео
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