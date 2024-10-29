Военный аналитик объяснил, почему солдаты КНДР лучше, чем российские

Учитывая образ российского солдата, северокорейский военный с относительно нормальной физической подготовкой и базовыми стрелковыми навыками в целом считается элитой. Ведь он сильнее, быстрее, моложе, у него нет таких проблем со здоровьем как у российских бойцов.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный аналитик Ян Матвеев, заметив, что рядовой российский солдат, который сейчас находится на фронте, это мужчина в возрасте 40 – 50 лет, который имеет различные заболевания из-за возраста и плохого питания.

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Какая основная составляющая подготовки военных КНДР

У российских солдат, как обратил внимание Матвеев, есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем, сосудам. Они имеют вредные привычки: пьянство, увлечение запрещенными веществами.

Военный эксперт отметил, что пьянство – это массовое явление, потому что находиться на войне, когда в подразделениях нет дисциплины – сложно, поэтому многие солдаты начинают пить.

Северокорейские солдаты, если их возраст 20 – 30 лет, определенное время находились в войсках, где занимались физической подготовкой, они владеют стрелковым оружием, умеют подчиняться командам, потому что их "надрессировали", это основная составляющая их подготовки. Поэтому конечно они будут качественно лучше, чем российские солдаты,

– считает Матвеев.

Российское командование бездумно распоряжается личным составом

Однако военный эксперт объяснил, что даже хорошо подготовленные в надлежащем физическом состоянии военные в российской армии используются не так, как должны были бы.

Матвеев отметил, что российский диктатор Путин легко сейчас применяет "контрактников", набирая с улицы любого, даже мужчин в возрасте с проблемами со здоровьем. Ведь, по его словам, тактика российской армии не требует того, чтобы солдаты были подготовлены, имели знания по военному делу и надлежащую физическую форму.

Период жизни солдата на фронте чаще всего очень короткий, поэтому все, что ему нужно – это в определенный момент переместиться из одной точки в другую и не погибнуть. А вот погибнет он или нет обычно зависит не от него, а от того, попадет ли снаряд рядом с ним, прилетит ли БпЛА в этот момент, повезет или нет. Здесь не говорится о профессиональных качествах,

– озвучил Матеев.

Если сейчас отправить в российскую армию лучших спецназовцев, британских, американских или израильских, российское командование сделает с ними тоже самое, что и с другими своими бойцами. По словам Матвеева, их просто поставят штурмовать посадку.

"Эти спецназовцы, имея многолетний опыт, лучшую подготовку, так же под дронами, артиллерией, пулеметами погибнут. Сейчас главное качество, которое требуется от солдата в российской армии – это послушание. В этом отношении армия России испытывает серьезные проблемы, потому что многие отказываются идти в штурмы и умирать, но у северокорейцев с этим больших проблем нет, они будут делать то, что им прикажут", – подытожил Матвеев.

Напомним, согласно замыслу Путина военные КНДР должны усилить российские группировки на войне против Украины. Ожидается, что сначала они присоединятся к боевым действиям на стороне России в Курской области. В ГУР Украины сообщили, что северокорейских солдат везут на фронт грузовиками с гражданскими номерами.