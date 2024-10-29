Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий аналітик Ян Матвєєв, зауваживши, що пересічний російський солдат, який зараз перебуває на фронті, це чоловік у віці 40 – 50 років, який має різні захворювання через вік і погане харчування.

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Який основний складник підготовки військових КНДР

У російських солдатів, як звернув увагу Матвєєв, є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, серцем, судинам. Вони мають шкідливі звички: пияцтво, захоплення забороненими речовинами.

Військовий експерт наголосив, що пияцтво – це масове явище, бо перебувати на війні, коли у підрозділах нема дисципліни – складно, тож багато солдатів починають пити.

Північнокорейські солдати, якщо їх вік 20 – 30 років, певний час перебували у військах, де займалися фізичною підготовкою, вони володіють стрілецькою зброєю, вміють підкорятися командам, бо їх "надресирували", це основний складник їхньої підготовки. Тому звичайно, що вони будуть якісно краще, ніж російські солдати,

– вважає Матвєєв.

Російське командування бездумно розпоряджається особовим складом

Однак військовий експерт пояснив, що навіть добре підготовлені в належному фізичному стані військові в російській армії використовуються не так, як мали б.

Матвєєв зазначив, що російський диктатор Путін легко зараз застосовує "контрактників", набираючи з вулиці будь-кого, навіть літніх чоловіків з проблемами зі здоров'ям. Адже, з його слів, тактика російської армії не потребує того, щоб солдати були підготовлені, мали знання з військової справи та належний фізичний стан.

Період життя солдата на фронті частіше за все дуже короткий, тому все, що йому потрібно – це в певний момент переміститися з однієї точки в іншу та не загинути. А от загине він чи ні зазвичай залежить не від нього, а від того, чи влучить снаряд поряд з ним, чи прилетить БпЛА в цей момент, буде везіння чи ні. Тут не мовиться про професійні якості,

– озвучив Матєєв.

Якщо зараз відправити в російську армію найкращих спецпризначенців, британських, американських чи ізраїльських, російське командування зробить з ними теж саме, що й з іншими своїми бійцями. Зі слів Матвєєва, їх просто поставлять штурмувати посадку.

"Ці спецпризначенці, маючи багаторічний досвід, кращу підготовку, так само під дронами, артилерією, кулеметами загинуть. Зараз головна якість, яка вимагається від солдата в російській армії – це бути слухняним. Щодо цього армія Росії відчуває серйозні проблеми, бо багато хто відмовляється йти в штурми й помирати, але у північнокорейців з цим великих проблем немає, вони будуть робити те, що їм накажуть", – підсумував Матвєєв.

Нагадаємо, згідно з задумом Путіна військові КНДР мають підсилити російські угруповання на війні проти України. Очікується, що спочатку вони долучаться до бойових дій на боці Росії в Курській області. В ГУР України повідомили, що північнокорейських солдатів везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами.