Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що з північнокорейськими військовими, які воюватимуть поруч з російськими, можуть виникнути різноманітні проблеми. Водночас в головному управлінні генштабу Росії стурбовані прибуттям на фронт солдатів та офіцерів з КНДР. Там не розуміють, як командувати тисячами озброєних людей, що не розуміють жодного слова російською.

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Росіян будуть берегти

Проте, на думку, військового експерта, жодна військова частина, яка виконує бойове завдання, не відмовиться від зовнішньої допомоги, якою б вона не була.

Тому не можна говорити про глобальну невдоволеність, навпаки російські війська задоволені тим, що частину їхніх проблем візьме на себе хтось ще, наприклад, північнокорейці,

– пояснив він.

Тепер, за його словами, перекидання проблем на плечі не товаришів по службі буде одне із завдань росіян. Вони будуть навантажувати військовослужбовців з КНДР усім, чим тільки можна, і затикати ними усі дірки. А відповідно російських бійців будуть берегти.

Водночас невдоволення у окупантів може викликати те, що доведеться ділитися з північнокорейцями певною частиною боєприпасів.

В принципі така допомога має заходити зі своїм боєзапасом. Однак, імовірно, Владімір Путін дуже поспішав, щоб показати участь північнокорейських військ у війні. При цьому, вони залишились не забезпеченими достатньою кількістю боєприпасів та техніки,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Перекинути на лінію боєзіткнення тільки військовослужбовців з Північної Кореї – не велика проблема. Це можна було здійснити за допомогою Ан-124 "Руслан", який, припустимо, вилетів з Владивостоку, сів в Мачулищах в Білорусі та вивантажив частину північнокорейських солдатів.

Однак забезпечити це військо технікою значно складніше.

Можливо, саме через поспіх Путіна, припустив він, перша частина військ з КНДР заходить без техніки. Її можуть доставити за два – три тижні по залізниці з Далекого Сходу.

Тому вже в середині листопада 2024 року ми помітимо на фронті північнокорейську техніку, на якій будуть пересуватися військовослужбовці з КНДР,

– впевнений Роман Світан.

Нагадаємо, що ГУР перехопило розмову окупантів, які перебувають у Курській області. Вони висловились щодо прибуття солдатів з КНДР, а саме росіяни сумніваються у можливості забезпечення північнокорейців російським командним складом. Адже за кожними 30 бійцями з Північної Кореї потрібно закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців Росії.