Про це пишуть журналісти видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

До теми "Путін вистрілив собі в коліно": чим для нього може обернутися співпраця з КНДР щодо військ

Яку відповідь може дати НАТО на відправлення військ КНДР у Росію

У матеріалі зазначено, що Південна Корея має намір поділитися розвідувальними даними щодо розгортання військових сил Північної Кореї в Росії під час засідання Північноатлантичної ради в понеділок. Ця інформація буде представлена офіційним особам НАТО, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні,

– сказали джерела видання.

Співрозмовники додали, що розгортання тисяч північнокорейців як бойових підрозділів на полі бою в Україні означало б ескалацію конфлікту, який і без того є найбільшим у Європі з часів Другої світової війни. Це може спонукати Сеул запропонувати Києву прямішу підтримку, включно з летальною зброєю.

За повідомленнями південнокорейської розвідки, північнокорейські війська, як очікується, будуть розгорнуті на лінії фронту після приблизно місячної підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську.

Окрім того, Кремль має намір забезпечити ці війська зброєю і бойовою формою, а також фальшивими посвідченнями, щоб замаскувати їх під жителів східних регіонів Росії.

До слова, журналісти Bloomberg також писали, що КНДР планує відправити ще більше своїх солдатів у Росію на додачу до наявних 1,5 тисячі. Адже загальний план з угоди обох держав передбачає розміщення близько десяти тисяч солдатів з Північної Кореї у країні-агресорці.