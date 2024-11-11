Россия собрала на Курщине 50 тысяч солдат, в том числе КНДР: способны ли они переломить ход войны

Журналисты The New York Times сообщили, что Россия собрала на Курщине 50 тысяч солдат, включая войска КНДР для масштабного контрнаступления. Это действительно серьезное количество, которое может остановить украинские силы.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что все же для настоящего прорыва и успеха России этих сил не достаточно. Кроме того, еще неизвестно, какую роль будут играть военные КНДР, учитывая, что им нужно время на интеграцию в войско страны-агрессора.

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Способны ли россияне и войска КНДР переломить ход войны

Председатель Совета резервистов рассказал, что когда ВСУ начали Курскую операцию, им противостояли 10 – 15 тысяч различных российских группировок. Это были войска ФСБ, Рамзана Кадырова и пограничники. По состоянию на сейчас российский контингент, по разным оценкам, насчитывает 40 – 50 тысяч. Если бы на Курщине не было боевых действий, россияне действительно бы могли нарастить свое количество до 60 тысяч, но из-за потерь имеют возможность стабильно удерживать меньшую цифру.

Это те силы, которые могут остановить наступление Вооруженных сил, но это не те силы, которые способны проводить масштабную военную операцию по вытеснению Вооруженных Сил. Для успеха им нужно нарастить вдвое больше,

– подчеркнул Тимочко.

Сейчас россияне все силы и средства бросают на линию фронта в Украине, информационно в России же вопрос Курской области максимально "приглушили".

Заметьте! Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что сейчас россияне в Курской области готовятся к финальному "рывку", то есть масштабному контрнаступлению. Для этого они уже активизировали наступательные действия по нескольким направлениям.

В то же время россияне имеют определенные причины, чтобы пытаться вытеснить ВСУ с Курщины и контингент войск КНДР, по словам председателя Совета резервистов, существенно усилит их способности.

Северокорейские военные могут или непосредственно участвовать в боях, или работать в тылу для обеспечения армии и таким образом "дать место" россиянам для контрнаступления. Будут ли их отправлять на "мясные штурмы" – пока неизвестно, все будет зависеть от их будущего количества.

Однако известно точно, что им нужно будет много времени для адаптации в российской армии.

Россиянам в достаточно короткий срок удастся нарастить свой военный контингент в пределах 5 – 10 тысяч личного состава до того, который есть сейчас. Это серьезные силы в современных условиях боевых действий, но нельзя сказать, что они смогут переломить ход войны,

– подчеркнул он.

Тимочко отметил, что Курская операция показала неготовность России к обороне, неготовность российского населения к консолидации. В то же время к операции была не готова и Европа, которая позволила Владимиру Путину привлечь войска еще одного диктатора.

Если бы Путин не привлек 10 тысяч северокорейцев, он бы разными способами привлек россиян. Надо понимать, что мы будем воевать с цифрой. Вопрос, насколько эта цифра будет вооружена и качественная,

– добавил председатель Совета резервистов.

К слову, Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Ключевым моментом является взаимная военная помощь.