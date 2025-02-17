США могут вывести войска из стран Балтии в рамках соглашения по Украине, – FT

Российский диктатор Путин стремится добиться полного вывода войск НАТО с территории бывшего СССР и даже Варшавского договора. Европейские политики опасаются, что президент США Дональд Трамп может согласиться на это.

США могут покинуть страны Балтии без своей защиты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Какие мечты Путина может осуществить Трамп

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к участникам Мюнхенской конференции по безопасности, предупреждая об угрозе демократии и свободе слова, которая, по его словам, исходит от европейских элит. Однако его заявление имело обратный эффект, заставив многих присутствующих задуматься над тем, что именно Америка может стать угрозой для Европы.

Как пишет главный обозреватель международных отношений Financial Times Гидеон Рахман, выступление Вэнса подорвало основы, на которых базировался Западный альянс на протяжении последних восьми десятилетий. Если раньше сдерживание агрессивной России было ключевой задачей для американских лидеров вроде Гарри Трумэна или Рональда Рейгана, то теперь администрация Трампа, похоже, имеет другой подход.

По мнению Рахмана, Трамп стремится заключить соглашение с Путиным по Украине, не учитывая позиции Киева и Европы. Это может иметь катастрофические последствия для Украины, которой придется либо смириться с потерей территорий без гарантий безопасности, или продолжать борьбу без поддержки США.

Последствия для остальной Европы также вызывают тревогу. Путин хочет, чтобы войска НАТО были выведены со всей бывшей советской империи. Европейские чиновники считают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, оставив ЕС уязвимым перед российской армией, которая, как предупреждают правительства стран НАТО, готовится к более масштабному конфликту за пределами Украины,

– сообщает Рахман.

Рахман отмечает, что политика Трампа в отношении Европы фактически означает, что Америка также является врагом Европы. США угрожает демократии в Европе и даже ее территориальной целостности, посягая на Гренландию.

"Трамп будет использовать любые рычаги влияния, чтобы заставить европейских союзников Америки соблюдать свои обязательства в вопросах от торговли и безопасности до их внутренней политики", – добавляет Рахман.