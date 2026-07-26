Об этом рассказал 24 Каналу командир 2 -й медицинской роты Первого отдельного медицинского батальона Артем "Морфей", отметив, какого именно специалиста он сейчас ищет. Также военный медик объяснил, какие изменения приобрели протоколы первой помощи.

Этих специалистов в принципе немного

Командир медицинской роты отметил, что наиболее редкий узкопрофильный специалист, которого он ищет, это нейрохирург.

Нейрохирургов в принципе немного, в частности, в гражданском секторе тоже. И в армии их мало. И мы сейчас в поисках,

– подчеркнул он.

Однако, если первая помощь раненому на поле боя будет оказана правильно, это может значительно облегчить работу медиков и не привести к тяжелым последствиям. Тогда уже раненому потребуются узкопрофильные специалисты.

В то же время протоколы первой помощи на протяжении войны приобрели определенные изменения.

Эти протоколы большей частью – TCCC (Tactical Combat Casualty Care). За эти годы они были пересмотрены. Наибольшие изменения, по-видимому, касались действий с турникетом,

– отметил Андрей "Морфей".

В 2022 году, по его словам, обучение на уровне бойца предполагало только наложение турникета, а любые манипуляции с ним, такие как перемещение или замена его другим способом остановки кровотечения, отдавались уже на уровень боевого медика.

Военный медик рассказал, как изменились с начала войны протоколы первой помощи: смотрите видео

"Однако из-за того, что боевых медиков не так много, турникеты могут быть наложены на многие часы, и это приводит к негативным последствиям, вплоть до ампутации конечностей", – подчеркнул командир медицинской роты.

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Сейчас манипуляции с турникетом, как он считает, приблизились к бойцу. Когда еще была медицинская служба Интернационального легиона в 2024 году, проходили обучение бойцов манипуляциям с турникетом. Им объясняли, как его перемещать, как проводить конверсию (замену турникета). И сейчас эти изменения есть в протоколах оказания помощи TCCC.