Про це 24 Каналу розповів командир 2-ї медичної роти Першого окремого медичного батальйону Артем "Морфей", зазначивши, якого саме фахівця він зараз шукає. Також військовий медик пояснив, яких змін набули протоколи першої допомоги.

Цих фахівців в принципі небагато

Командир медичної роти зауважив, що найбільш рідкісний вузькопрофільний спеціаліст, якого він шукає, це – нейрохірург.

Нейрохірургів в принципі небагато, зокрема, у цивільному секторі також. І у війську їх мало. І ми наразі в пошуках,

– наголосив він.

Проте, якщо перша допомога пораненому на полі бою буде надано правильно, то це може значно облегшити роботу медиків та не призвести до важких наслідків. Тоді вже пораненому будуть потрібні вузькопрофільні спеціалісти.

Водночас протоколи першої допомоги впродовж війни набули певних змін.

Ці протоколи то здебільшого – TCCC (Tactical Combat Casualty Care). За ці роки вони були переглянуті. Найбільші зміни, мабуть, стосувалися дій з турнікетом,

– відзначив Андрій "Морфей".

У 2022 році, за його словами, навчання на рівні бійця передбачало тільки накладання турнікета, а будь-які маніпуляції з ним, такі як переміщення або заміна його на інший засіб зупинки кровотечі, віддавалися вже на рівень бойового медика.

Військовий медик розповів, як змінилися з початку війни протоколи першої допомоги: дивіться відео

"Проте через те, що бойових медиків не так багато, турнікети можуть бути накладені на багато годин, і це призводить до негативних наслідків, аж до ампутації кінцівок", – підкреслив командир медичної роти.

Перший окремий медичний батальйон ЗСУ проводить збір на поточні потреби, а саме на ремонт і обслуговування авто та приміщень, поповнення розхідних матеріалів, складські та логістичні потреби. Долучитися до збору можна за цим посиланням.

Зараз маніпуляції з турнікетом, як вважає він, наблизились до бійця. Коли ще була медична служба Інтернаціонального легіону у 2024 році, проходили навчання бійців маніпуляціям з турнікетом. Їм пояснювали, як його переміщати, як проводити конверсію (заміну турнікета). І зараз ці зміни є в протоколах надання допомоги TCCC.