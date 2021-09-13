Воював на Донбасі: контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика

Контрразведчики СБУ задержали экс-боевика, который воевал на стороне оккупантов Донбасса. Мужчине уже сообщили о подозрении.

Пресс-служба СБУ сообщила, что задержанный – житель города Курахово Донецкой области. На стороне боевиков воевал на протяжении 2014 – 2015 годов.

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Задержанный подтвердил, что воевал на стороне боевиков.

Деятельность СБУ: последние новости

В Тернопольской области СБУ поймала криминального авторитета из России "Рому Попенко", который находился в международном розыске. В Украину задержанный попал по поддельным документам. Там "Попенко" скрывался. Дома он находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью.

В Херсонской области СБУ задержала бывшего жителя Ялты. В свое время он был активным участником незаконного вооруженного формирования и помогал России захватить Крым.

Также в Херсонской области СБУ разоблачила группу спецслужб интернет-агентуры России. За деньги агентура пыталась дискредитировать "Крымскую платформу". Свои опусы участники группы публиковали от имени "лидеров общественного мнения".

В Одесской области СБУ задержали участника террористической организации "Исламское государство", который находился в розыске Интерпола из-за финансирования терроризма.

Сообщение СБУ:

Контрразведка СБУ задержала бывшего боевика "ДНР"

Им оказался житель города Курахово Донецкой области, который в 2014 – 2015 годах вступил в ряды боевиков "ДНР".

Он подтвердил, что занимал должность командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а также "дежурного" так называемой "Русской православной армии".

Боевику уже сообщено о подозрении.