Россияне берут город ртом и фейками: что происходит в Авдеевке, которая на линии фронта уже 9 лет

Полностью разрушенная Авдеевка на Донетчине стоит несмотря на все попытки оккупантов штурмовать позиции Сил обороны. Россияне не успокаиваются, фронт затихает на три дня и снова начинается новая волна атак.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу, что самым горячим местом остается север от Авдеевки. Оккупанты всячески дезинформируют горожан и разгоняют фейки.

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Оперативная ситуация вокруг Авдеевки

Россияне пытаются штурмовать к северу от Авдеевки - Веселое, Красногоровка.

В Верхнеторецкое 31 июля заехали роты "Шторм-Z". С этого времени оккупанты ежедневно проводят по несколько штормовых действий, заходя малыми группами. Они приехали в Авдеевку на помощь морской пехоте.

"Не успокаиваются. Есть определенное чередование, где они активизируются, то с юга, то с севера. Очень редко, но бывают в районе "Промзоны". Самое горячее направление на севере города", – добавил начальник Авдеевской МВА.

Авдеевка держит оборону с 2014 года. Оккупанты не оставляют попыток захватить город. Ситуация неизменна – фронт затихает на три дня и снова начинаются атаки с новой волной.

Еще в прошлом году (2022 год) у нас появилось выражение "в очередной раз взяли ртом Авдеевку",

– заметил Барабаш.

Оккупанты распространяют дезинформацию в городе

Несколько дней назад в донецких телеграмм-каналах появилась информация, что "наши зашли в Авдеевку, два дня на зачистку и город будет под контролем".



Глава Авдеевской МВА рассказал, что происходит в городе: смотрите видео

"Ни одной позиции не потеряно. Даже намека на то, что они зашли или могут зайти в город нет. Боевых действий непосредственно по линии фронта в последнее время много. Они активизировали пропаганду в телеграмм-каналах и по радио. Телевидения в городе нет, потому что нет электричества. Люди только слушают радио. Какое радио понятно, у них (оккупантов – 24 Канал) очень мощный сигнал", – рассказал глава Авдеевской МВА.

Россияне распространяют дезинформацию, что украинские власти Авдеевки решили перекрыть дорогу для людей на заезд и выезд.

Работали вчера по городу с волонтерами и люди, не стесняясь, задают вопрос: "А что вы действительно будете перекрывать дорогу?" Вчера приходит человек из старой части города и говорит, что Украины здесь нет,

– подчеркнул Барабаш.

Руководство Авдеевки ежедневно объясняет людям, что таким образом россияне распространяют фейки и пытаются сломать дух горожан.

Спецслужбы работают

Старая часть Авдеевки поделена на микро советы, в которые входит определенное количество улиц. В этих частях есть лидер, взявший на себя ответственность.

"Скажем наша пчелка, с которой мы контактируем и раздаем гуманитарную помощь. Мы знаем, кто уехал, кто приехал. Это наши помощники. Вчера мы их собирали. Разбирались с раздачей гуманитарной помощи, потому что есть определенная проблематика. Разъясняли также, что гуманитарка старой части будет, потому что оккупанты разгоняют обратное. И, конечно же, поблагодарили людей от всей души, что они делают эту работу", – добавил глава Авдеевской МВА.

Жители Авдеевки рассказывают ужасные вещи, распространяемые россиянами в телеграмм-каналах и по радио. Спецслужбы все читают и пытаются опережать фейковые истории оккупантов.

Ситуация на других участках фронта