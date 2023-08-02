Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. По его словам, возле Авдеевки есть положительная динамика по уничтожению вражеских войск и восстановлению наших позиций.
Обратите внимание Есть продвижение и у ВСУ, и у врага: ситуация вокруг Авдеевки очень сложная
Какая ситуация возле Авдеевки
Полковник запаса отметил, что возле Авдеевки ВСУ на контратаке отбили наши позиции, когда захватчики попытались двигаться с юга. Так что ничего опасного не произошло. К тому же город уже 10 лет находится под огненным контролем россиян.
Ситуация на Авдеевском направлении / Скриншот Deep State Map
По его словам, оккупантам нужно в три или в четыре раза увеличить количество сил и средств, чтобы как-то попытаться выдавить наш гарнизон из Авдеевки.
Это сейчас просто нереально. И любое движение (россиян – 24 Канал) на Авдеевку производит обратный эффект,
– сказал Свитан.
Он подчеркнул, что наша контрбатарейка на голову превосходит российскую. Поэтому здесь наблюдается положительная для ВСУ динамика по уничтожению российских войск и восстановлению наших позиций.
Полковник запаса считает, что это один из плацдармов для захода ВСУ в Донецк со стороны Ясиноватой. В целом же из Авдеевки можем зайти сразу в три города – Ясиноватую, Донецк и Макеевку.
Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео
Провал операции россиян возле Бахмута
Свитан объяснил, что провал военной операции россиян возле Бахмута был очевиден еще в прошлом году, когда ВСУ "срезали" Изюмский выступ. Тогда оккупанты пытались с севера окружить и взять Славянск и Краматорск, заходя из Изюма и Попасной, конечно, через Бахмут.
Это был такой крест на всей российской южной операции,
– подчеркнул полковник запаса.
Однако, заметил он, Евгений Пригожин создал некий информационный "котел" и затянул российскую армию в Бахмутский выступ, а затем главарь ЧВК "Вагнера" оттуда скрылся, оставив гибнуть регулярные силы страны-агрессора.
По его словам, сейчас армия противника в районе Бахмута и Соледара находится в плохой позиции, поскольку эти города – низины. ВСУ же заняли все высоты и будут дальше двигаться, вероятнее всего, на Горловку, ведь сейчас это оптимальный вариант.
Война в Украине: последние новости
- Наши защитники продолжают наступательные действия по нескольким направлениям и достигают успехов. В то же время российские захватчики пытались восстановить утраченные позиции возле Старомайорского, которое недавно освободили ВСУ.
- Украинские воины продолжают наступление на Бахмутском направлении. Силы обороны Украины, в частности, оттеснили российских оккупантов с позиций возле Андреевки, которая южнее Бахмута.
- Противник продолжает нести колоссальные потери. Только за последние сутки ВСУ уничтожили более 500 захватчиков. В общей сложности с 24 февраля 2022 года россияне потеряли уже 247 230 человек личного состава.