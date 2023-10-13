Все очень серьезно, – боец с Авдеевского направления о боях за город

На этой неделе Россия начала самый масштабный штурм украинских позиций на Авдеевском направлении за всю историю войны. Несмотря на непростую ситуацию, украинские воины отразили атаки противника и нанесли ему немалые потери.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, впереди Силы обороны ждет напряженная битва за Авдеевку.

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Что происходит вокруг Авдеевки

На одном из флангов Авдеевки в течение 13 октября россияне не предпринимали существенных попыток наступления. Но это не значит, что через 2 часа эта ситуация не изменится.

В Авдеевке всегда было жарко, начиная с 2014 года. Однако наступление, начатое Россией 10 октября, стало самым существенным за всю историю битвы за Авдеевку. Все очень серьезно, и по ощущениям это давление будет продолжаться, пока Силы обороны не разобьют врага,

– предположил Фирсов.

Это означает, что только нанесение агрессору невосполнимых потерь может заставить его отказаться от дальнейших штурмов города.

Тактика россиян остается неизменной

По словам Фирсова, украинских военных очень удивило, что при штурме Авдеевки россияне повторяют свои прошлые ошибки, двигаясь к украинским позициям колоннами в 10 машин. Это существенно контрастирует даже с боями за Бахмут, в которых штурмовые группы врага действовали гораздо осторожнее.

Егор Фирсов о тактике врага вблизи Авдеевки: смотрите видео

"На нашем участке враг мог наступать даже группами до 40 военных. Конечно, в ответ по ним работала артиллерия, и, как говорится, "одна нога здесь, другая там". То есть, эта группа была разбита", – рассказал военнослужащий.

Никакой смены тактики у россиян нет. Они по-прежнему состоит в том, чтобы:

засыпать позиции артиллерийскими снарядами и попытаться стереть город с лица Земли. На сегодня от довоенной Авдеевки очень мало осталось;

переть вперед настолько долго, насколько это потребуется, пока не будет достигнута поставленная цель.

При этом потери врага обсчитываются батальонами, в том числе и танковыми. Поэтому стратегия врага полностью ясна для Сил обороны.

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