Все очень серьезно, – боец с Авдеевского направления о боях за город
На этой неделе Россия начала самый масштабный штурм украинских позиций на Авдеевском направлении за всю историю войны. Несмотря на непростую ситуацию, украинские воины отразили атаки противника и нанесли ему немалые потери.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, впереди Силы обороны ждет напряженная битва за Авдеевку.
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Что происходит вокруг Авдеевки
На одном из флангов Авдеевки в течение 13 октября россияне не предпринимали существенных попыток наступления. Но это не значит, что через 2 часа эта ситуация не изменится.
В Авдеевке всегда было жарко, начиная с 2014 года. Однако наступление, начатое Россией 10 октября, стало самым существенным за всю историю битвы за Авдеевку. Все очень серьезно, и по ощущениям это давление будет продолжаться, пока Силы обороны не разобьют врага,
– предположил Фирсов.
Это означает, что только нанесение агрессору невосполнимых потерь может заставить его отказаться от дальнейших штурмов города.
Тактика россиян остается неизменной
По словам Фирсова, украинских военных очень удивило, что при штурме Авдеевки россияне повторяют свои прошлые ошибки, двигаясь к украинским позициям колоннами в 10 машин. Это существенно контрастирует даже с боями за Бахмут, в которых штурмовые группы врага действовали гораздо осторожнее.
Егор Фирсов о тактике врага вблизи Авдеевки: смотрите видео
"На нашем участке враг мог наступать даже группами до 40 военных. Конечно, в ответ по ним работала артиллерия, и, как говорится, "одна нога здесь, другая там". То есть, эта группа была разбита", – рассказал военнослужащий.
Никакой смены тактики у россиян нет. Они по-прежнему состоит в том, чтобы:
- засыпать позиции артиллерийскими снарядами и попытаться стереть город с лица Земли. На сегодня от довоенной Авдеевки очень мало осталось;
- переть вперед настолько долго, насколько это потребуется, пока не будет достигнута поставленная цель.
Что происходит на Донбассе
- Россия продолжает террористические атаки по городам, не находящимся в непосредственной близости от столкновения. Так, 13 октября оккупанты обстреляли Покровск, что находится в 45 километрах от Авдеевки. К сожалению, один человек погиб, еще 14 были ранены.
- Аналогичная ситуация и в Константиновке, которая расположена в 20 километрах от Бахмута. Россияне не остановились на ужасном теракте, который в прошлом месяце унес жизни 15 горожан, и продолжают бить по городу дорогими ракетами "Искандер".
- Среди предположений о причинах российского наступления на Авдеевку военные обозреватели называют также попытку компенсировать свои неудачи вблизи Бахмута, где месяц назад Украина закрепила успехи своего контрнаступления, освободив Клещеевку и Андреевку.