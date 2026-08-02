Идет большая политическая игра: каков социологический рейтинг Федорова и что еще входит в число лидеров

В Украине продолжаются протесты, начавшиеся из-за отставки Михаила Федорова, а сегодня участники акций выступают также "за диалог и реформы в оборонной сфере". В то же время резонанс вокруг Федорова в обществе, который не утихает уже несколько недель, может способствовать его дальнейшей политической карьере.

Об этом в беседе с 24 Каналом рассказал политолог Вадим Денисенко, отметив, есть ли у Федорова потенциал для того, чтобы попасть в высшую лигу украинской политики. Отметим, что Михаил Федоров заявил, что в случае, если президент Украины предложит ему вернуться на пост министра обороны, он согласится.

На протестах представлена ​​позиция только части общества

Денисенко пояснил, что события, которые сегодня разворачиваются в Украине вокруг Федорова, – это начало большой политической игры. И у экс-министра обороны в этой игре есть достаточно высокие шансы довольно быстро войти в высшую лигу украинского политикума.

Несмотря на то, что в Украине не планируются выборы, политики уже почти 1,5 года готовятся к ним. Весь украинский политикум, по его мнению, в течение этого времени живет в логике предстоящих достаточно скорых выборов. Хотя в более-менее понятной перспективе их не просматривается. Однако Украина уже вошла в электоральную логику и выйти из нее до конца войны не сможет.

Политолог спрогнозировал, продолжатся ли в дальнейшем протесты в поддержку Федорова: смотрите видео

Также политолог прокомментировал протесты, продолжающиеся в Украине. По его словам, на митингах отражается позиция не всего общества, а лишь его части.

Часть общества полностью устраивает нынешняя ситуация, и социологические данные это подтверждают. Другую часть – это не устраивает, и это тоже совершенно нормально. Это ни хорошо, ни плохо. Просто есть часть общества, которая хотела бы видеть Михаила Федорова министром обороны, что является их правом. Они имеют право продолжать выходить на митинги столько, сколько им захочется,

– подчеркнул он.

Далее, как считает Денисенко, в середине августа должно состояться голосование уже не за исполняющего обязанности, а за министра обороны. На фоне этого, очевидно, будет еще один всплеск митинговой активности. После чего она, вероятно, перейдет в локальное русло, почему ежедневно возле театра Франко будет собираться около ста человек.

Однако важно не подменять все общество его частью и даже не половиной. Опросы показывают то, о чем знает любой человек, занимающийся социологией: в данный момент цифры несколько искажены. Сейчас политический рейтинг Федорова составляет примерно 14%, и это не 30%, не 50% и не 60%. Поэтому эти люди искренне и правильно считают, что, с их точки зрения, Федоров должен быть министром обороны. Через некоторое время они будут считать, что он должен быть премьер-министром. И я уверен, что мы еще увидим эту кампанию,

– предположил Вадим Денисенко.

Примерно такую же поддержку Федоров имеет, по мнению политолога, и в украинской армии. Также, помимо экс-министра обороны, в этом рейтинге присутствуют Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Кирилл Буданов, которые на сегодняшний день составляют четверку лидеров президентской кампании. Однако в ближайшее время она не состоится.

Обратите внимание! Опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 20 – 21 июля, показал результаты первого тура гипотетических президентских выборов: Владимир Зеленский – 22,3%; Валерий Залужный – 14,9%; Михаил Федоров – 13,4%; Кирилл Буданов – 7,2%.

К слову, Михаил Федоров рассказал, какие именно обстоятельства привели к его отставке с поста главы Минобороны. Он сказал, что в ведомстве продвигал масштабную реформу закупок вооружения и делал акцент на дронах и роботизированных системах. Однако именно это и спровоцировало его конфликт с частью генералов, чиновников и представителей оборонной промышленности. Для того чтобы выявить в министерстве тех, кто имеет вероятные связи с оборонными подрядчиками, использовался даже полиграф. Поэтому, по его словам, "это была борьба не только за стратегию войны, но и борьба с коррупцией".