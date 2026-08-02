Про це у розмові з 24 Каналом розповів політолог Вадим Денисенко, зазначивши, чи має Федоров потенціал для того, щоб потрапити у вищу лігу української політики. Зауважимо що Михайло Федоров заявив, що у разі, якщо президент України запропонує йому повернутися на посаду міністра оборони, він погодиться.

Політичний рейтинг Федорова становить 14%

Денисенко пояснив, що події, які сьогодні розгортаються в Україні довкола Федорова, це – початок великої політичної гри. І у ексміністра оборони у цій грі є достатньо високі шанси доволі швидко ввійти в вищу лігу українського політикуму.

Попри те, що в Україні не плануються вибори, політики вже майже 1,5 року готуються до них. Весь український політикум, на його думку, впродовж цього часу живе в логіці майбутніх достатньо швидких виборів. Хоча у більш-менш зрозумілій перспективі вони не проглядаються. Україна вже увійшла в електоральну логіку і вийти з неї до кінця війни не зможе.

Політолог спрогнозував, чи продовжаться надалі протести на підтримку Федорова: дивіться відео

Також політолог прокоментував протести, яки тривають в Україні. За його словами, на мітингах відображається позиція не усього суспільства, а лише частини його.

Частину суспільства абсолютно влаштувала нинішня ситуація, і соціологія це показує. Іншу частину – це не влаштувало, і це теж абсолютно нормально. Це не добре і не погано. Просто є частина суспільства, яка хотіла б бачити Михайла Федорова міністром оборони, що є їхнім правом. Вони мають право виходити далі на мітинги стільки, скільки їм буде хотітися,

– підкреслив він.

Далі, як вважає Денисенко, в середині серпня має відбутися голосування уже за не виконувача обов’язків, а за міністра оборони. На тлі цього, очевидно, буде ще один сплеск мітингової активності. Після чого вона, ймовірно, перейде в локальне русло, коли щодня біля театру Франка збиратиметься близько ста людей.

Проте важливо не підміняти все суспільство його частиною і навіть не половину. Опитування, які ми бачили протягом минулого тижня, показують те, про що знає будь-яка людина, яка займається соціологією: в цей час дещо викривлені цифри. Зараз політичний рейтинг Федорова становить приблизно 14%, і це не 30%, не 50% і не 60%. Тому ці люди щиро і правильно вважають, що, з їхнього погляду, Федоров має бути міністром оборони. Через деякий час вони вважатимуть, що він має бути прем’єр-міністром. І я впевнений, що ми побачимо ще цю кампанію,

– припустив Вадим Денисенко.

Приблизно таку ж саме підтримку Федоров має, на думку політолог, і в українському війську. Також крім ексміністра оборони, у цьому рейтингу присутні Володимир Зеленський, Валерій Залужний та Кирило Буданов, які на сьогодні є четвіркою лідерів президентської кампанії. Проте найближчим часом вона не відбудеться.

Зверніть увагу! Опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведене 20-21 липня, показало результати першого туру президентських виборів: Володимир Зеленський – 22,3%; Валерій Залужний – 14,9%; Михайло Федоров – 13,4%; Кирило Буданов – 7,2%.

До слова, Михайло Федорово поділився, які саме обставини призвели до його відставки з посади глави Міноборони. Він сказав, що у відомстві просував масштабну реформу закупівель озброєння та акцентував на дронах й роботизованих системах. Проте цей і спровокували його конфлікт з частиною генералів, чиновників та представників оборонної промисловості. Для того щоб виявити у міністерстві тих, хто має ймовірні зв'язки з оборонними підрядниками, використовувався навіть поліграф. Тому, за його словами, "це була боротьба не лише за стратегію війни, а й боротьба з корупцією".