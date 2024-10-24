Вокруг Киева во время тревоги обнаружили около десятка дронов во время тревоги

Россияне с вечера атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под угрозой вражеского удара находилась и столица.

Там во время тревоги обнаружили около десятка дронов. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Киев был под атакой "Шахедов"

Четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на Киев с начала октября! Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БПЛА,

– говорится в сообщении администрации.

По данным КМВА, враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед" по столице с территории Курской области, в столицу БпЛА противника заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления. Воздушная тревога в Киеве в течение ночи объявлялась трижды, она длилась почти 6 часов в целом.

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все враждебные БПЛА, угрожавшие столице были обезврежены", – сообщают местные власти, отмечая, что точное количество позже сообщат в Воздушных силах.

По состоянию на данный момент никакой информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. В то же время данные оперативного строительства обновляются и уточняются. В настоящее время в области ведется боевая работа против остального БПЛА врага.

На фоне этого существует возможность повторного объявления воздушной тревоги для столицы. "Поэтому настойчиво прошу прислушаться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями. Берегите себя!", – резюмировал Попко.

К слову, несколько часов назад по вражеским дронам-камикадзе в Киеве и области работала противовоздушная оборона.