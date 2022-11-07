Снова ставят "пирамидки": вокруг Мариуполя оккупанты строят линию обороны

На сегодняшний день продолжается оккупация Мариуполя. Сейчас российские захватчики начали строить линию обороны.

Таким образом, оккупанты пытаются укрепить Мариуполь. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Важно Крик отчаяния: в Мариуполе люди замерзают в квартирах без окон и умоляют о помощи

Вокруг Мариуполя россияне строят линию обороны

Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны. Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья/Херсона,

– рассказал Андрющенко.

По его словам, линию обороны частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и поселком Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым.

"Несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому, если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", – отметил советник мэра.



Где оккупанты строят линию обороны / Карта

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: последние новости

Недавно в оккупированном Мариуполе появился новый гауляйтер. Им стал Дмитрий Бердников.

На сегодняшний день жители Мариуполя, которые остались в оккупированном городе, замерзают в своих квартирах, которые уцелели после бомбардировок. Им приходится выживать без тепла, когда температура воздуха начала опускаться до нуля.

Ранее Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе начинаются азовские муссоны – это мощный ветер с моря. Там ничего не спасает, кроме отопления. Поэтому город начинает замерзать.

В горсовете Мариуполя сообщили, что весной россияне безжалостно уничтожали город – дома, школы, больницы. Они до сих пор продолжают это делать, но не обстрелами, а специализированной техникой.

Кстати, братская могила на Старокрымском кладбище продолжает увеличиваться. Сначала захватчики там хоронили людей, которых безжалостно убили обстрелами, а ныне количество могил увеличивается из-за смерти пожилых людей, которые не смогли уехать из города.

Также в оккупированном Мариуполе массово убивают женщин. Петр Андрющенко распространил в своих соцсетях видео, где неизвестный мужчина общается с местными. Они рассказывают о серийном маньяке, который издевается и убивает женщин в Мариуполе.

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