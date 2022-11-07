Снова ставят "пирамидки": вокруг Мариуполя оккупанты строят линию обороны
Источник:Петр Андрющенко
На сегодняшний день продолжается оккупация Мариуполя. Сейчас российские захватчики начали строить линию обороны.
Таким образом, оккупанты пытаются укрепить Мариуполь. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
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Вокруг Мариуполя россияне строят линию обороны
Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны. Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья/Херсона,
– рассказал Андрющенко.
По его словам, линию обороны частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и поселком Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым.
"Несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому, если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", – отметил советник мэра.
Где оккупанты строят линию обороны / Карта
Какая сейчас ситуация в Мариуполе: последние новости
- Недавно в оккупированном Мариуполе появился новый гауляйтер. Им стал Дмитрий Бердников.
- На сегодняшний день жители Мариуполя, которые остались в оккупированном городе, замерзают в своих квартирах, которые уцелели после бомбардировок. Им приходится выживать без тепла, когда температура воздуха начала опускаться до нуля.
- Ранее Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе начинаются азовские муссоны – это мощный ветер с моря. Там ничего не спасает, кроме отопления. Поэтому город начинает замерзать.
- В горсовете Мариуполя сообщили, что весной россияне безжалостно уничтожали город – дома, школы, больницы. Они до сих пор продолжают это делать, но не обстрелами, а специализированной техникой.
- Кстати, братская могила на Старокрымском кладбище продолжает увеличиваться. Сначала захватчики там хоронили людей, которых безжалостно убили обстрелами, а ныне количество могил увеличивается из-за смерти пожилых людей, которые не смогли уехать из города.
- Также в оккупированном Мариуполе массово убивают женщин. Петр Андрющенко распространил в своих соцсетях видео, где неизвестный мужчина общается с местными. Они рассказывают о серийном маньяке, который издевается и убивает женщин в Мариуполе.
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