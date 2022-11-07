Таким чином окупанти намагаються укріпити Маріуполь. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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Навколо Маріуполя росіяни будують лінію оборони

Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два мінізаводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пірамідки", які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсону,

– розповів Андрющенко.

За його словами, лінію оборони частково встановлюють у районі траси між Маріуполем та селищем Нікольське. Також значно посилюють напрям з півночі в село Старий Крим.

"Попри всі заяви "Росія тут назавжди", в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", – зазначив радник мера.



Де окупанти будують лінію оборони / Карта

Яка нині ситуація у Маріуполі: останні новини

Нещодавно в окупованому Маріуполі з'явився новий гауляйтер. Ним став Дмітрій Бердніков.

На сьогодні жителі Маріуполя, які залишилися в окупованому місті, замерзають у своїх квартирах, що вціліли після бомбардувань. Їм доводиться виживати без тепла, коли температура повітря почала опускатися до нуля.

Раніше Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі починаються азовські мусони – це дуже потужний вітер з моря. Там не рятує нічого, крім опалення. Тому місто починає замерзати.

У міськраді Маріуполя повідомили, що весною росіяни безжально нищили місто – будинки, школи, лікарні. Вони й зараз продовжують це робити, але не обстрілами, а спеціалізованою технікою.

До речі, братська могила на Старокримському цвинтарі продовжує збільшуватися. Спочатку загарбники там хоронили людей, яких безжалісно вбили обстрілами, а нині кількість могил збільшується через смерті літніх людей, які не змогли виїхати з міста.

Також в окупованому Маріуполі масово вбивають жінок. Петро Андрющенко поширив у своїх соцмережах відео, де невідомий чоловік спілкується з місцевими. Вони розповідають про серійного маніяка, який знущається та вбиває жінок у Маріуполі.

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