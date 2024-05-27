Лукавство США и новый претендент с Юга: что происходит вокруг саммита в Швейцарии

Надо разобраться со всеми движениями, которые сейчас происходят в контексте подготовки к мирному саммиту в Швейцарии.

Чучело "Стамбульских договоренностей"

Многие сомневаются в эффективности и серьезности швейцарского саммита, но здесь можно пойти от обратного.

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Россияне немало вкладывают в то, чтобы снизить эффективность (или сорвать) этот саммит. О формате этого срыва можно поговорить, но факт остается фактом – саммит их реально смущает. А недавно компанию в суматохе вокруг саммита начали составлять и китайцы. Даже какую-то совместную "мирную" декларацию с бразильцами составили, где, собственно, ничего нового нет.

Россияне работают привычным способом. Прямое давление на государства, где у них есть определенное влияние. Составляющими информационной войны стали раздувание темы с "нелегитимностью" Владимира Зеленского, кампания "большое наступление на Восток Украины", вброс "альтернативных планов", в частности так называемых "Стамбульских договоренностей".

Почему они достали чучело "Стамбульских договоренностей"? Думаю, ответ прост. Их можно попытаться представить в качестве некоего "мирного плана", который якобы был одобрен различными сторонами. Это при том, что сами договоренности так и не были окончательно утверждены и в тексте много "белых пятен", которые планировали потом заполнить во время встреч на уровне президентов.

Сейчас россиянам очень нужен какой-то "мирный план", на который можно было бы ссылаться, потому что сами они никаких "мирных планов" не обнародовали, говоря только о переговорах на основе "реалий".

Теперь они понимают, что по итогам швейцарского саммита может появиться какой-то альтернативный мирный план, одобренный десятками государств. И это будет не черновик чего-то недописанного, а нечто вполне материальное.

Лукавая позиция Вашингтона

Понимают это и представители Китая. Они последний год, после обнародования собственного "мирного плана" (который вообще не план, а декларация), пытались играть в игру "нейтральная сторона – потенциальный посредник", параллельно поддерживая россиян.

Очевидно, теперь возникнет вопрос: если вы – за мир, то чего не участвуете в мирном саммите? Считаете, что должна участвовать российская сторона? Ну, вас же никто не заставляет что-то одобрять или подписывать. Можете принять участие в обсуждении? Не хотите, то, может, вы и не так сильно за мир?

Кстати, появился новый претендент на участие в саммите мира и представительство на нем интересов так называемого Глобального Юга. Говорится об Индии, которая уже заявила об участии в швейцарской конференции. Индия и за мир, и в саммите будет участвовать. А что же Китай? А для Китая ситуация довольно двусмысленная, и она ему явно не нравится. Тем более, что их, в отличие от россиян, приглашали. Это делал лично Зеленский.

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Теперь относительно США. Недавно там подтвердили участие в саммите, хотя по уровню представительства пока информации не было. Понятно, что там тоже происходит свое противостояние концепций и подходов. Старый подход "Украина должна не проиграть" все больше и больше дискредитирует сам себя, что понятно многим американским политикам. Сейчас он олицетворяется в запрете использовать американское оружие для ударов по военным объектам на российской территории. Абсурдность этой попытки играть с россиянами в шахматы становится все более и более понятной.

Ясно, что в Вашингтоне не отказались от концепции "Украина не должна проиграть – россияне не должны победить", где-то там что-то должно заморозиться, кто-то должен пойти на уступки. Важно, что в Белом доме постоянно подчеркивают, что "Украина сама должна определять, когда начинать переговоры".

Это очень лукавая позиция, потому что отдавая все решения Украине, они постоянно пытаются управлять этими решением через военную и другую помощь, чтобы потом объявить любую "заморозку" просто суверенным украинским решением.

Они избегают конкретики, избегают определенных обязательств, чтобы потом, в нужный момент, просто дистанцироваться от всех решений, и переложить всю ответственность на саму Украину. Мы, в конце концов, все это помним еще с минских договоренностей, где "гарантами" (которые на самом деле ничего не гарантируют) были Франция и Германия. США вообще не было даже и рядом, но это не мешало Вашингтону что-то говорить о выполнении этих договоренностей.

Понятно, нам надо затягивать Вашингтон в плоскость конкретики. Можно ли это сделать? Ничего простого в этом нет, но здесь на помощь может приходить активизация политической борьбы в самих США. В частности, вопрос разрешения наносить удары по территории России в Конгрессе подняли республиканцы. Здесь может быть широкое поле ситуативных союзов.

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Дипломатическая игра россиян

Саммит мира – это попытка вывести обсуждение мирных инициатив на уровень глобальной дипломатии. Не кулуарных обсуждений ведущих государств, не непонятных "планов" от специально-нанятых россиянами экспертов, не деклараций и черновиков похороненных ранее переговоров. А что-то действительно глобальное, которое потом можно было бы показать всем, кто бы этого захотел.

Показательно, что россияне очень много ресурсов тратили и тратят на дискредитацию украинской позиции. Мол, она нереалистичная, все плохо и так далее. Но по итогам саммита будет уже не украинская, а консолидированная позиция. Позиция многих, которую оппонируют отдельные государства. Значит они сами "против мира"?

Это все, конечно, достаточно схематично, но общая логика понятна. Россияне, оставаясь агрессорами, потратили кучу ресурсов на создание имиджа "миротворцев". Сейчас результаты этих усилий ускользают. Отсюда чуть ли не исторический крик о "готовности заморозки" – просто чтобы ввести в заблуждение и "расхолодить" мир.

Это сложная дипломатическая игра, в которой еще будет много промежуточных позиций и результатов. Она не обещает быстрой дипломатической победы, но она точно может сорвать не один план врагов, что уже немало.