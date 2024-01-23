Российские телеграм-каналы пишут, что вокруг Санкт-Петербурга устанавливают средства противовоздушной обороны. В частности, говорится о зенитно-ракетных комплексах С-300, передает 24 Канал.
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Россияне готовятся
В сеть попало видео, где видно, как российские военные устанавливают вокруг Петербурга ЗРК С-300 для защиты города. Очевидно, Россия укрепляет свою защиту, потому что ощущает угрозу. На записи видно, что несколько комплексов устанавливают довольно близко друг от друга.
В Петербурге устанавливают С-300: смотрите видео
Готовимся к худшему,
– сказал за кадром автор видео.
В то же время, неизвестно, с чем именно связана такая подготовка. Недавно на Ленинградскую область была совершена успешная атака дронов. Ночью 21 января в поселке Усть-Луга Ленинградской области прогремели мощные взрывы. Там загорелся угольный терминал. Пожар начался в районе нефтяного терминала Морского торгового порта.
Россияне устанавливали ПВО на крышах
- В России приняли решение о стягивании в район Москвы ЗРК "Бук", Тор" (средний радиус действия) и С-400 (дальний радиус действия). Это произошло еще после атаки на аэродром "Энгельс". В основном такая система рассчитана на противодействие дронам и самолетам. О ракетах речь не идет.
- На крыше вражеского министерства обороны появился самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для противовоздушной обороны. Здание минобороны России расположено ориентировочно в 2 километрах от Кремля.
- В Воздушных силах ВСУ высмеяли этот инцидент. Там заявили, что россияне, вероятно, чего-то ждут, поскольку разместили самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на крышах.