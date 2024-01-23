Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что страна-агрессор имеет серьезные проблемы с несколькими категориями техники. Например, за время полномасштабной войны Украина уничтожила более 6 тысяч российских танков.

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Россия расконсервирует старые запасы оружия

Следует подчеркнуть, что общее штатное расписание армии врага в начале войны составляло 3400 танков, поэтому такое уничтожение – это нечто беспрецедентное со времен Второй мировой войны.

Хочу вспомнить, что за 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял там примерно 120 – 140 танков. Но вместе с этим на складах в России еще есть огромное количество подержанной техники,

– заметил Петр Черник.

Он добавил, что оккупанты в месяц могут построить 20 – 25 новых танков. Однако не всех моделей, ведь некоторые разработки они не смогут повторить из-за нехватки производственных мощностей. Впрочем, источники утверждают, что у них на складах танков было в пределах 15 тысяч – это очень много.

То же касается классической бронетехники, например, боевые машины пехоты, бронетранспортеры – все это тоже есть на складах. Притом что более 11 тысяч Украина уже уничтожила, а штатный комплект в начале войны составлял 14 тысяч.

Также у нас невероятные показатели по уничтожению артиллерии – почти 9 тысяч. Но, к сожалению, тысячи буксированных гаубиц, хоть и старых, еще есть на складах. Россияне доходят до разработок Второй мировой, но даже если идти по такому принципу, то по меньшей мере на два года этого хлама им хватит,

– добавил военный эксперт.

Оккупанты понесут потери в войне: актуальные новости