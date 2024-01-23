Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что страна-агрессор имеет серьезные проблемы с несколькими категориями техники. Например, за время полномасштабной войны Украина уничтожила более 6 тысяч российских танков.
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Россия расконсервирует старые запасы оружия
Следует подчеркнуть, что общее штатное расписание армии врага в начале войны составляло 3400 танков, поэтому такое уничтожение – это нечто беспрецедентное со времен Второй мировой войны.
Хочу вспомнить, что за 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял там примерно 120 – 140 танков. Но вместе с этим на складах в России еще есть огромное количество подержанной техники,
– заметил Петр Черник.
Он добавил, что оккупанты в месяц могут построить 20 – 25 новых танков. Однако не всех моделей, ведь некоторые разработки они не смогут повторить из-за нехватки производственных мощностей. Впрочем, источники утверждают, что у них на складах танков было в пределах 15 тысяч – это очень много.
То же касается классической бронетехники, например, боевые машины пехоты, бронетранспортеры – все это тоже есть на складах. Притом что более 11 тысяч Украина уже уничтожила, а штатный комплект в начале войны составлял 14 тысяч.
Также у нас невероятные показатели по уничтожению артиллерии – почти 9 тысяч. Но, к сожалению, тысячи буксированных гаубиц, хоть и старых, еще есть на складах. Россияне доходят до разработок Второй мировой, но даже если идти по такому принципу, то по меньшей мере на два года этого хлама им хватит,
– добавил военный эксперт.
Оккупанты понесут потери в войне: актуальные новости
- Аналитик группы Oryx Naalsio написал о "сумасшедших" потерях россиян возле Авдеевки. По сообщениям, они в десять раз больше, чем у ВСУ. В частности, с начала наступления на Авдеевку в октябре 2023 года оккупанты потеряли 531 единицу военной техники. Речь идет о 169 танках и 296 боевых бронированных машинах. В то же время Украина потеряла 43 единицы разных средств.
- Блогер и волонтер Сергей Стерненко показал кадры уничтожения оккупанта. Интересно, что российский захватчик видел, что его преследует FPV-дрон на открытой местности. Однако он не придумал ничего лучше, чем стать в полный рост и просто подождать, когда дрон долетит до него на максимально близкое расстояние. Стерненко подписал видео, назвав оккупанта "самым тупым россиянином".
- Россияне направили жалобу к главе минобороны России Сергею Шойгу. Они рассказали о безумном давление ВСУ в Крынках и пожаловались на отсутствие ротаций. Оккупанты сказали, что понесут потери, ведь их не снабжают даже продуктами и бензином. Все это они вынуждены покупать в магазине, в который идти более 7 километров. Именно по дороге они попадают под огонь украинских воинов.