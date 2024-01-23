Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник зауваживши що країна-агресорка має серйозні проблеми з кількома категоріями техніки. Наприклад за час повномасштабної війни Україна знищила понад 6 тисяч російських танків.

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Росія розконсервовує старі запаси зброї

Варто підкреслити, що загальний штатний розпис армії ворога на початку війни складав 3400 танків, тому таке знищення – це щось безпрецедентне з часів Другої світової війни.

Хочу пригадати, що за 10 років війни в Афганістані Радянський Союз втратив там приблизно 120 – 140 танків. Але разом з цим на складах у Росії ще є величезна кількість старої техніки,

– зауважив Петро Черник.

Він додав, що окупанти в місяць можуть побудувати 20 – 25 нових танків. Проте не всіх моделей, адже деякі розробки вони не зможуть повторити через нестачу виробничих потужностей. Утім джерела стверджують, що у них на складах танків було у межах 15 тисяч – це надзвичайно багато.

Те саме стосується класичної бронетехніки, наприклад, бойові машини піхоти, бронетранспортери – все це теж є на складах. При тому, що понад 11 тисяч Україна вже знищила, а штатний комплект на початку війни складав 14 тисяч.

Також у нас неймовірні показники у знищенні артилерії – майже 9 тисяч. Але, на жаль, тисячі буксованих гаубиць, хоч і старих, ще є на складах. Росіяни доходять до розробок Другої світової, але навіть якщо йти за таким принципом, то щонайменше на два роки, цього мотлоху їм вистачить,

– додав військовий експерт.

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