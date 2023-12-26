Не только вокзал: при обстреле Херсона пострадали и другие гражданские объекты
Источник:Офис генпрокурора
В результате обстрела железнодорожного вокзала в Херсоне есть раненые и погибшие. В то же время, прокуроры констатировали, что пострадали также другие гражданские объекты города.
Открыли огонь по Херсону российские захватчики вечером 26 декабря. Впоследствии в Офисе Генерального прокурора сообщили об открытии уголовного производства и проведении досудебного расследования по данному факту.
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Циничный обстрел Херсона
Как уточнили в ведомстве, производство было открыто именно по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.
Собственно, унесла жизнь российская армия у представителя правоохранительных органов, который во время обстрела проводил эвакуацию людей.
По данным следствия, 26 декабря около 18:10 военные России обстреляли железнодорожный вокзал города Херсона. В результате удара погиб сотрудник полиции, еще два правоохранителя были ранены,
– говорится в источнике.
По данным главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко, в то время на херсонском вокзале находились около 140 мирных жителей. Двое из них были травмированы в результате обстрела.
"Вражеская армия поразила и другие инфраструктурные объекты города. Повреждены также жилые дома", – также написали в Офисе Генерального прокурора.Обратите внимание! В пресс-службе ОГП, кроме того, отметили: принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.
Больше контекста
- У Зеленского уже успели отреагировать на эту атаку. Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал о российских захватчиках: "Сознательная война с гражданскими. Просто животные".
- Информацию о погибшем правоохранителе подтверждал глава МВД Украины Клименко. Также он выражал соболезнования всем родным полицейского и акцентировал внимание на том, что эта атака является очередным военным преступлением россиян, за которое они должны понести ответственность.
- В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин публиковал видео, на котором видно, что происходило на территории херсонского железнодорожного вокзала в первые минуты после обстрела. На кадрах видно поврежденное здание снаружи и изнутри.
Вокзал в Херсоне после российской атаки: смотрите видео Прокудина (есть нецензурная лексика, 18+)