Не только вокзал: при обстреле Херсона пострадали и другие гражданские объекты

В результате обстрела железнодорожного вокзала в Херсоне есть раненые и погибшие. В то же время, прокуроры констатировали, что пострадали также другие гражданские объекты города.

Открыли огонь по Херсону российские захватчики вечером 26 декабря. Впоследствии в Офисе Генерального прокурора сообщили об открытии уголовного производства и проведении досудебного расследования по данному факту.

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Циничный обстрел Херсона

Как уточнили в ведомстве, производство было открыто именно по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

Собственно, унесла жизнь российская армия у представителя правоохранительных органов, который во время обстрела проводил эвакуацию людей.

По данным следствия, 26 декабря около 18:10 военные России обстреляли железнодорожный вокзал города Херсона. В результате удара погиб сотрудник полиции, еще два правоохранителя были ранены,

– говорится в источнике.

По данным главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко, в то время на херсонском вокзале находились около 140 мирных жителей. Двое из них были травмированы в результате обстрела.

"Вражеская армия поразила и другие инфраструктурные объекты города. Повреждены также жилые дома", – также написали в Офисе Генерального прокурора.

Больше контекста

У Зеленского уже успели отреагировать на эту атаку. Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал о российских захватчиках: "Сознательная война с гражданскими. Просто животные".

Информацию о погибшем правоохранителе подтверждал глава МВД Украины Клименко. Также он выражал соболезнования всем родным полицейского и акцентировал внимание на том, что эта атака является очередным военным преступлением россиян, за которое они должны понести ответственность.

В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин публиковал видео, на котором видно, что происходило на территории херсонского железнодорожного вокзала в первые минуты после обстрела. На кадрах видно поврежденное здание снаружи и изнутри.

В пресс-службе ОГП, кроме того, отметили: принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Вокзал в Херсоне после российской атаки: смотрите видео Прокудина (есть нецензурная лексика, 18+)