Он видел все – слезы, прощание, потери: как сейчас выглядит вокзал в Покровске

Вокзал города Покровск в Донецкой области сильно поврежден. Укрзализныця показала фотографии здания, которое российские захватчики неоднократно пытались уничтожить.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

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Как выглядит вокзал в Покровске?

В пресс-службе Укрзализныци показали фото вокзала в Покровске. Именно отсюда тысячи людей отправлялись эвакуационными поездами в более безопасные регионы страны.

Он видел все – слезы, прощания, потери. Но и объятия, надежду и веру в наше будущее,

– пишут в компании.



Вокзал в Покровске / Фото Укрзализныци

По состоянию на сегодня здание вокзала сильно повреждено от вражеских обстрелов.



Поврежденный из-за вражеских обстрелов вокзал в Покровске / Фото Укрзализныци

"Но несмотря на это, вокзал стоит, как и стоим мы, потому что наш дух сопротивления им не сломить", – подчеркнули в Укрзализныце.

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Отметим, что Покровское направление остаются одними из самых горячих точек фронта.

По состоянию на утро 16 июля в Генштабе ВСУ сообщали, что на Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Ореховое, Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлиное, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное.