Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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Який має вигляд вокзал у Покровську?

В пресслужбі Укрзалізниці показали фото вокзалу в Покровську. Саме звідси тисячі людей вирушали евакуаційними потягами до безпечніших регіонів країни.

Він бачив усе – сльози, прощання, втрати. Але й обійми, надію та віру у наше майбутнє,

– пишуть у компанії.



Вокзал у Покровську / Фото Укрзалізниці

Станом на сьогодні будівля вокзалу сильно пошкоджена від ворожих обстрілів.



Пошкоджений через ворожі обстріли вокзал у Покровську / Фото Укрзалізниці

"Але незважаючи на це, вокзал стоїть, як і стоїмо ми, бо наш дух супротиву їм не зламати", – підкреслили в Укрзалізниці.

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Зазначимо, що Покровський напрямок залишаються одними з найгарячіших точок фронту.

Станом на ранок 16 липня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.