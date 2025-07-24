Центр города сплошная руина: военный рассказал о ситуации в Волчанске

Российская армия продолжает уничтожать украинские города, обстреливая их. На карте появляются новые точки, где когда-то кипела жизнь, а сейчас сплошные руины.

Одним из таких является город Волчанск, что на Харьковщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова военного с позывным "Телек" в эфире телеканала "Мы - Украина".

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Правда ли, что Россия уничтожает Волчанск?

Оккупанты имеют успехи на фронте в Харьковской области и фактически превратили в руины центр Волчанска. Военные рассказывают, что постоянные обстрелы уничтожают город. По словам начальника пограничной заставы бригады "Форпост" Павла на позывной "Телек", россияне не могут зайти в Волчанск, и территория сейчас является "серой зоной". Но когда враг не имеет сил захватить город, он терроризирует его постоянными атаками. Так от города Волчанск почти ничего не осталось.

Там самого города вообще ничего не осталось, там одни руины – это в основном центр города. Если еще на окраинах некоторые дома более-менее целыми, то в центре города сплошная разруха,

– рассказал Павел.

Центр города, где располагались различные гражданские сооружения, пока пустой, не уцелело ни одно здание. Даже зеленые насаждения сгорели дотла, что мешает украинским защитникам, которым негде маскироваться от врагов.

Напомним, Харьковская и Донецкая области сейчас являются самыми активными зонами боевых действий. Недавно россияне, вероятно, продвинулись возле села Зеленый Гай на Харьковщине. Больше всего штурмов за сутки происходит на Покровском направлении, где бои круглосуточно не утихают.