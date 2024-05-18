Российские оккупационные войска на Липецком направлении "застопорились" между двумя селами. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что противнику не хватает ресурсов для продвижения из-за нехватки резервов.

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Какова ситуация на севере Харьковщины

"В районе Волчанска оккупанты пытались зацепиться за северную часть населенного пункта. Но закрепиться и выполнить поставленную задачу за первые 48 часов им не удалось", – прокомментировал Александр Коваленко.

О недостатке ресурсов у врага свидетельствует даже то, что оккупанты используют группу войск "Запад", а не "Север". Сейчас россияне решают, какое направление для них приоритетное – Липцы или Волчанск. Это нужно, чтобы продемонстрировать, что они не просто так зашли в Харьковскую область и имеют хоть какие-то успехи.

Какая цель россиян на этом направлении

По словам Коваленко, это не был тактический или стратегический замысел, а политический. Еще до начала наступления Россия пыталась обратить внимание на эти события. Пропагандисты говорили о якобы окружении Харькова, хотя в Белгородской области не было сформировано нужной ударной группы.

Группировки, которая там находилась, было достаточно для проведения диверсионно-террористической деятельности в приграничной полосе. Но враг информационно гиперболизировал значение этих событий. Хотя надо признать, что эта информационная кампания россиянам удалась,

– отметил Коваленко.

Было ощутимое влияние не только на украинцев, но и на Запад. Иностранные СМИ написали о Харьковщине в том ключе, как о ней говорили в России.

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Но самая главная цель таких действий – продемонстрировать, что Россия якобы мощная и имеет возможности открывать новые фронты, наступать. Все это произошло накануне визита Путина в Китай. Его хотят привлечь, в качестве посредников в переговорах по так называемому китайскому "мирному плану".

Он предусматривает прекращение огня. При этом за Россией остаются все оккупированные территории, российские войска не выходят с территории Украины. Это даст возможность оккупантам в течение определенного периода времени возобновить наступление. А пока наращивать ресурс.

На Харьковщину Россия бросила два полка, но они не смогли преодолеть то расстояние, которое было запланировано. Для полковой операции – это полное фиаско. Ресурса не хватает, а это наступление только подтвердило, что оно у россиян критически ограничено,

– подытожил Александр Коваленко.

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