Российские оккупационные войска на Липецком направлении "застопорились" между двумя селами. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что противнику не хватает ресурсов для продвижения из-за нехватки резервов.
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Какова ситуация на севере Харьковщины
"В районе Волчанска оккупанты пытались зацепиться за северную часть населенного пункта. Но закрепиться и выполнить поставленную задачу за первые 48 часов им не удалось", – прокомментировал Александр Коваленко.
О недостатке ресурсов у врага свидетельствует даже то, что оккупанты используют группу войск "Запад", а не "Север". Сейчас россияне решают, какое направление для них приоритетное – Липцы или Волчанск. Это нужно, чтобы продемонстрировать, что они не просто так зашли в Харьковскую область и имеют хоть какие-то успехи.
Какая цель россиян на этом направлении
По словам Коваленко, это не был тактический или стратегический замысел, а политический. Еще до начала наступления Россия пыталась обратить внимание на эти события. Пропагандисты говорили о якобы окружении Харькова, хотя в Белгородской области не было сформировано нужной ударной группы.
Группировки, которая там находилась, было достаточно для проведения диверсионно-террористической деятельности в приграничной полосе. Но враг информационно гиперболизировал значение этих событий. Хотя надо признать, что эта информационная кампания россиянам удалась,
– отметил Коваленко.
Было ощутимое влияние не только на украинцев, но и на Запад. Иностранные СМИ написали о Харьковщине в том ключе, как о ней говорили в России.
Ситуация в Волчанске: смотрите на карте
Но самая главная цель таких действий – продемонстрировать, что Россия якобы мощная и имеет возможности открывать новые фронты, наступать. Все это произошло накануне визита Путина в Китай. Его хотят привлечь, в качестве посредников в переговорах по так называемому китайскому "мирному плану".
Он предусматривает прекращение огня. При этом за Россией остаются все оккупированные территории, российские войска не выходят с территории Украины. Это даст возможность оккупантам в течение определенного периода времени возобновить наступление. А пока наращивать ресурс.
На Харьковщину Россия бросила два полка, но они не смогли преодолеть то расстояние, которое было запланировано. Для полковой операции – это полное фиаско. Ресурса не хватает, а это наступление только подтвердило, что оно у россиян критически ограничено,
– подытожил Александр Коваленко.
Ситуация в Волчанске: актуальные новости
- Российские захватчики, ворвавшись на Харьковщину, совершают там военные преступления. Они убивают гражданских, берут в плен, расстреливают волонтеров. Сам город сравнивают с землей. Там ежедневно прилетает примерно 30 КАБов.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что враг решил воспользоваться задержкой с поставкой оружия Украине. Именно поэтому оккупанты расширили фронт, чтобы мы не смогли использовать те средства, которые поступят. На Харьковское направление уже привлекли больше людей, но в боеприпасах, ракетах и системах ПВО все равно есть потребность.
- В Генштабе отчитались, что ВСУ провели ряд штурмов на отдельных участках Харьковщины. Враг в дальнейшем пытается прорвать наши рубежи в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Однако оккупанты несут потери в живой силе и вооружении.