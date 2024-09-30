"Доблестные защитники" забыли: в РДК показали трофеи с Волчанского агрегатного завода
Источник:Русский добровольческий корпус
Недавно стало известно об освобождении Волчанского агрегатного завода от оккупантов. РДК показал трофеи, добытые на этом заводе на Харьковщине.
В частности, солдаты армии страны-агрессора оставили там свои рации, сообщает РДК. Соответствующую информацию они распространили в понедельник, 30 версня.
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Трофеи с Волчанского агрегатного завода
В Российском добровольческом корпусе сообщили, что они получили еще трофеи с завода.
Там пишут, что "если верить российским военкорам, что, конечно, глупость априори, и "доблестные" защитники завода благополучно вышли, забрать с собой они забыли не только военные билеты, но и рации".
Видимо, очень спешили. Но, возможно, они просто не ушли с Агрегатного Завода, а остались там навсегда? Давайте спросим отечественных военкоров,
– говорится в сообщении.
Рации российских оккупантов / Фото РДК
Добавим, что ситуация на Агрегатном заводе в Волчанске после его освобождения остается напряженной. Россияне не оставляют попыток атаковать этот объект. Детали о ситуации, читайте в материале 24 Канала.