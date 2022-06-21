Волгоградская станет улицей Ратушного: в КГГА обнародовали результаты голосования

Улицу Волгоградскую в Соломенском районе Киева, неподалеку от Протасового Яра, могут переименовать в честь погибшего на войне активиста Романа Ратушного.

В электронном рейтинговом голосовании за переименование городских объектов Киева инициатива набрала необходимое количество голосов. Соответствующие данные обнародовали в КГГА.

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Теперь полученные результаты переданы в Киевский городской совет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии. Впоследствии на основе экспертных выводов депутаты официально переименуют улицу.

Всего, по информации КГГА, украинцы отдали за дерусификацию столичных объектов более 6,5 миллиона голосов.

Также будет улица

Андрея Кузьменко (Скрябин)

Умберто Эко

Территориальной Обороны

Волновахская

Каденюка

Чернобаевская

Украинских повстанцев

Эрнеста Хемингвея

Рэя Брэдбери

Героев полка АЗОВ

Героев УПА

Зеленого Клина

Героев Мариуполя

Это варианты, победившие в электронном голосовании. Теперь их передадут в городской совет на рассмотрение комиссии, а дальше депутаты официально утвердят новые названия.

Роман Ратушный погиб обороняя Украину

Голосование по переименованию почти 300 объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, длилось с 15 по 19 июня в городском приложении "Киев Цифровой". Принять участие в голосовании могли все граждане Украины. Для верификации использовался Bank ID.

Глава общественной организации "Защитим Протасов Яр" и разведчик 93 ОМБр "Холодный овраг" Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом. Он участвовал в боях под Киевом, затем на Сумщине и под Изюмом.

16 июня в Киеве Протасовым Яром в Соломенском районе проехал траурный кортеж, в котором везли тело погибшего на войне активиста Романа Ратушного. Люди пришли проститься с Романом Ратушным со свечами и флагами.

Церемония прощания с Романом Ратушным прошла 18 июня на Майдане Незалежности. Похоронили его на Байковом кладбище.

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Роман мог сделать еще многое для расцвета Украины

Роман Ратушный стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасового Яра в Соломенском районе Киева. Он был главой инициативы, а затем и общественной организации "Защитим Протасов Яр".

Даже после своей смерти парень продолжает заботиться о развитии страны. Как известно, Ратушный завещал деньги проекту Кипиани.

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