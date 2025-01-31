В Волгограде дроны атаковали НПЗ: местные слушают взрывы и наблюдают зарево

Российские территории ночью 31 января оказались под массированной воздушной атакой БПЛА. Одним из очагов стала Волгоградская область.

На местном нефтеперерабатывающем заводе особенно тревожно. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Атака дронов на Волгоград 31 января: что известно

Об атаке БПЛА на российские территории стало известно ночью 31 января. Сообщения о взрывах, работу противовоздушной обороны и пролеты дронов поступали с Воронежской области, из Ростовской и Волгоградской.

Относительно последнего российские телеграммы и очевидцы писали, что в самом Волгограде дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". Местные жители жаловались на взрывы и звуки стрельбы в районе НПЗ в Красноармейском районе.

Атака БПЛА на Волгоград: смотрите видео очевидцев

Вероятно, говорится о предприятии "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Это крупнейший производитель нефтепродуктов в так называемом "Южном федеральном округе" России мощностью почти 15 миллионов тонн.

Где расположен завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка": смотрите на карте

Последствия атаки пока не известны. Взрывы начали раздаваться около 3 часов ночи. Официальной информации от местных властей пока не было.

Интересно, что 15 января под утро в Волгоградской области на НПЗ "Лукойл" произошел пожар. Но тогда власти утверждали, что возгорание произошло из-за "внутренних причин".