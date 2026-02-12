Там пылал пожар: Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов, – Reuters
- Волгоградский НПЗ остановил переработку нефти из-за пожара.
- В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн нефти, что составляет 5% от общей переработки на российских заводах.
Беспилотники неоднократно доказывали свою эффективность успешными поражениями российских объектов, в частности на его же территории. Так, нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде, что на юге России, полностью остановил переработку нефти.
Произошло это после пожара, вызванного атакой украинских дронов. Подробности рассказывает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Читайте также В Турции на пляже нашли БпЛА: он принадлежит России
Какие повреждения получил Волгоградский НПЗ?
Как отметили в агентстве, атаки Украины на российские энергетические объекты несколько уменьшились в январе на фоне мирных переговоров, однако в последние дни их интенсивность снова значительно возросла.
По информации источников, в результате удара серьезно повреждена ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-1 (CDU-1), которая обеспечивает около 40 % мощности завода.
Ее суточная производительность составляет примерно 18 600 тонн нефти, или около 140 000 баррелей в сутки. Представители "Лукойла" на запрос комментария не ответили.
Отметим, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн нефти – это примерно 5 % от общего объема переработки на всех российских нефтеперерабатывающих заводах. А за прошлый год предприятие произвело: 6 миллионов тонн дизельного топлива, 1,9 миллиона тонн бензина, 700 тысяч тонн мазута.
Как украинские БпЛА бьют по вражеским объектам?
СБУ достигла нового максимума в дальности ударов беспилотниками. На этот раз дальнобойные дроны успешно атаковали Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми, который принадлежит к структуре "Лукойла". Стоит заметить, что объект расположен примерно в 1750 километрах от государственной границы Украины.
К тому же в ночь на 12 февраля в России фиксировали атаки дронов на военные и промышленные объекты в Тамбовской, Брянской и Волгоградской областях. В частности, пострадали здания на заводе "Прогресс" в Мичуринске, а в Брянской области возникли проблемы с электроснабжением.
Также с вечера 7 февраля и утром 8 февраля серии атак беспилотников и ракет подвергся Новороссийск. В соцсетях появились сообщения о попаданиях в портовую инфраструктуру.