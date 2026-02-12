Там пылал пожар: Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов, – Reuters

Беспилотники неоднократно доказывали свою эффективность успешными поражениями российских объектов, в частности на его же территории. Так, нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде, что на юге России, полностью остановил переработку нефти.

Произошло это после пожара, вызванного атакой украинских дронов. Подробности рассказывает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Какие повреждения получил Волгоградский НПЗ?

Как отметили в агентстве, атаки Украины на российские энергетические объекты несколько уменьшились в январе на фоне мирных переговоров, однако в последние дни их интенсивность снова значительно возросла.

По информации источников, в результате удара серьезно повреждена ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-1 (CDU-1), которая обеспечивает около 40 % мощности завода.

Ее суточная производительность составляет примерно 18 600 тонн нефти, или около 140 000 баррелей в сутки. Представители "Лукойла" на запрос комментария не ответили.

Отметим, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн нефти – это примерно 5 % от общего объема переработки на всех российских нефтеперерабатывающих заводах. А за прошлый год предприятие произвело: 6 миллионов тонн дизельного топлива, 1,9 миллиона тонн бензина, 700 тысяч тонн мазута.

Как украинские БпЛА бьют по вражеским объектам?