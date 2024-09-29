Волгоградскую область России атаковали дроны: там мог вспыхнуть склад боеприпасов

Жители Волгоградской области заявили об атаке беспилотников. В сети уже распространяется видео с детонацией боеприпасов.

Местные россияне заявили, что пожар возник также в поселке Сады Придонья Городищевского района. Также может гореть склад боеприпасов в поселке Котлубань, пишет 24 Канал.

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У россиян мог вспыхнуть арсенал боеприпасов

В Волгоградской области одной из целей БпЛА был крупный арсенал боеприпасов в поселке Котлубань,

– заявили в одном из российских телеграм-каналов.

Там также опубликовали видео россиян, которые в панике убегают, а на фоне уже слышно детонацию.

У россиян мог вспыхнуть арсенал боеприпасов: смотрите видео

В одном из телеграмм-каналов отметили, что пока нет информации, что горит арсенал воинской части 57229-51 россиян между Самофаловкой и Котлубанью. Однако несколько пожаров вспыхнули возле поселка Сады Придонья, что в 14 километрах к северо-западу.

Впоследствии россияне опубликовали видео мощного пожара и отметили, что пожар таки в Котлубани в результате атаки беспилотников.

Мощный пожар в российском поселке Котлубань: смотрите видео

Еще в одном из телеграмм-каналов отметили, что, вероятно, горит склад боекомплекта в Котлубане Волгоградской области.

Вероятно, пожар на российском складе боекомплекта: смотрите видео

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе. Он заявил о "сбитии" беспилотников.

Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет,

– традиционно заявил Бочаров.

По его словам, только загорелась сухая трава из-за падения обломков, спасатели пожар якобы оперативно потушили.