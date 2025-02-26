Экспосол США при НАТО и бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер рассказал 24 Канала, на что можно рассчитывать от Дональда Трампа в контексте безопасности Украины. Также потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц предположил создание в Европе альтернативы НАТО, потому что США на сегодняшний день "не заботятся о Европе и сближаются с Россией".

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Членство Украины в НАТО нельзя исключать

Волкер отметил, что лучшая идея для безопасности Украины– прямо сейчас принять ее в НАТО. Второй такой же красивой он считает предложение Линдси Грэма. Однако Трамп вряд ли согласится с идеей американского сенатора.

Лучшее, на что мы можем рассчитывать от президента Трампа на этом этапе, это обязательство США поддержать европейских союзников, которые предоставляют гарантии безопасности для Украины, и не исключать членство в НАТО в будущем,

– объяснил экспосол США при НАТО.

Если удастся этого добиться, по мнению Волкера, это будет хороший результат, учитывая взгляды Дональда Трампа.

В то же время остается необходимость ликвидации "серых зон" и формирование четких границ, без чего невозможен постоянный мир в Европе. Однако для этого необходимо членство Украины в НАТО.

Именно поэтому вступление Украины в Альянс нельзя исключать это из повестки дня. Лучше сделать это сейчас, если невозможно получить что-либо для сдерживания, и затем рассматривать членство в НАТО,

– подчеркнул Волкер.

Он добавил, что в конечном итоге в Европе не будет устойчивого мира, пока не будут закрыты "серые зоны" и пока Путин не будет сдержан от нападения на какие-либо страны.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отметил, что Россия не вернется в Украину, если не поставить ее на место. Для этого, по мнению президента, наша страна должна быть членом Европейского Союза и НАТО– в ближайшем будущем.

В то же время рассматривается вариант обеспечения безопасности Украины благодаря расположению сил НАТО на территории Украины без ее формального членства в Североатлантическом союзе. Бывший специальный представитель США по вопросам Украины предположил, насколько надежна эта защита.

Если членство в НАТО– это 10 из 10, а Будапештский меморандум– это 0 из 10, то где-то между этими вариантами– гарантии безопасности от многих стран, присутствие войск, поддержка со стороны США, помощь от Вашингтона, что можно оценить на 7 или 8. Это лучше нуля, но не является членством в НАТО,

– – сказал Курт Волкер.

Важно, по его словам, чтобы этого было достаточно для гарантирования того, что Путин не нападет снова. И над этим еще предстоит работать.

Если мы двигаемся в направлении сочетания гарантий безопасности и присутствия европейских войск на территории Украины, это может стать шагом к членству в НАТО в будущем,

– предположил он.

В то же время важно, как считает экспосол США при НАТО, не убирали НАТО со стола, и это может быть эффективным сдерживающим фактором, если сделать все верно.

Отметим, что политтехнолог Борис Тизеншаузен назвал две гарантии безопасности для Украины. Первая– ее членство в НАТО, это ведь будет сигналом для Путина и тогда он точно не нападет. Второй– предоставление Киеву серьезного оружия.