Волкер рассказал, чего ожидать от визита Зеленского в США
Источник:Укринформ
По словам Курта Волкера, главным в визите Владимира Зеленского в США будет попытка зафиксировать, что Штаты и Украина – стратегические партнеры. Они решают все проблемы.
Бывший спецпредстаитель Государственного департамента США по вопросам Украины Волкер заявил, что американские чиновники слишком часто "жаловались" на украинцев. Звучали фразы вроде: "Вам нужно сделать это, нужно сделать то".
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В то же время украинцы также выражали недовольство действиями США. В частности, позицией страны по "Северному потоку-2".
Волкер заметил: он надеется, что это останется позади. Тогда страны смогут откровенно обсудить, как США могут "продвинуть вперед вопрос стремлений Украины к НАТО"
Во-первых, я думаю, самым важным в поездке Зеленского будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие стратегические партнеры, находятся на одной стороне стола,
– подчеркнул Волкер.
ПДЧ – скорее препятствие
- По словам Волкера, План действий по членству в НАТО для Украины скорее является препятствием, чем возможностью.
- Некоторые страны эксплуатируют вопросы ПДЧ.
- Они рассказывают, что Украина должна его получить, но пока не может.
Визит Зеленского в США: главное
- Визит Владимира Зеленского в США начнется 28 августа. Украинский лидер посетит Вашингтон, Чикаго и Сан-Франциско.
- Встреча Зеленского и президента США Джо Байдена запланирована на 31 августа. Недавно стало известно, что формат будет предусматривать не только встречу делегаций, но и разговор с глазу на глаз.
- Также в Штатах Зеленский может встретиться с Илоном Маском.