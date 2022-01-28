Такой сценарий требует еще больших усилий, чем сейчас делают США и другие члены НАТО. Об этом заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
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Думаю, что можно остановить Путина и не дать ему снова войти в Украину. В 2014 году он это сделал, взял Крым и захватил часть Донбасса. Конечно нам нельзя допустить нового вторжения,
– заявил Волкер.
По его словам, Украина нуждается в разнообразной поддержке, чтобы сорвать планы Путина. Ведь глава Кремля только и рассчитывает, что Украина в одиночку будет сопротивляться такому вторжению. Волкер подчеркнул, что это пытаются предотвратить.
Последние новости о вероятном вторжении России
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