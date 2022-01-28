Такой сценарий требует еще больших усилий, чем сейчас делают США и другие члены НАТО. Об этом заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

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Думаю, что можно остановить Путина и не дать ему снова войти в Украину. В 2014 году он это сделал, взял Крым и захватил часть Донбасса. Конечно нам нельзя допустить нового вторжения,

– заявил Волкер.

По его словам, Украина нуждается в разнообразной поддержке, чтобы сорвать планы Путина. Ведь глава Кремля только и рассчитывает, что Украина в одиночку будет сопротивляться такому вторжению. Волкер подчеркнул, что это пытаются предотвратить.

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Последние новости о вероятном вторжении России

В НАТО заявили, что Россия все же не решится начать полномасштабную войну с Украиной. Также отмечали, что деэскалация "возможна уже завтра".

Как рассказывал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой, риска мгновенной военной атаки со стороны России против Украины практически нет. Однако пока неизвестно, какую цену США объявили Владимиру Путину в случае войны.

В украинском Минобороны предостерегали об угрозах для Беларуси из-за присутствия российских войск. В феврале страны планируют провести совместные боевые учения.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверял, что не пошлет свои войска воевать в Украину.

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