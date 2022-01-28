Такий сценарій вимагає ще більших зусиль, ніж зараз роблять США та інші члени НАТО. Про це заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер.

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Думаю, що можна зупинити Путіна і не дати йому знову увійти до України. У 2014 році він це зробив, взяв Крим і захопив частину Донбасу. Звісно нам не можна допустити нового вторгнення,
– заявив Волкер.

За його словами, Україна потребує різноманітної підтримки, щоб зірвати плани Путіна. Адже очільник Кремля тільки й розраховує, що Україна самотужки чинитиме опір такому вторгненню. Волкер наголосив, що цьому намагаються запобігти.

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