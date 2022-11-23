Удар по роддому в Вольнянске: момент обстрела появился в сети
23 ноября 2022 , 13:40Читати новину українською
Российские захватчики 23 ноября цинично обстреляли родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области. В сети показали момент удара.
В результате удара погиб младенец, родившийся два дня назад. Кстати, президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Вольнянского.
Важно "Страна-убийца": Ляшко эмоционально обратился к минздраву России из-за обстрела роддома в Вольнянске
Ночной удар по родильному дому в Вольнянске
В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть момент ночного удара по роддому в Вольнянске. На другом кадре видно, что от него осталось.
Заметим, что ракетный удар по родильному дому был очень мощный.
Удар по родильному дому в Вольнянске: смотрите видео
Ракетный удар по родильному дому в Вольнянске: все, что известно
- Как рассказал глава ОВА Александр Старух, оккупанті ударили по медучреждению в ночь на 23 ноября. Атака произошла в промежутке между 2:07 и 2:36: временем между объявлением воздушной тревоги и отбоем предупреждения об угрозе с неба.
- Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали родильное отделение Вольнянской больницы. К сожалению, в результате этого погиб младенец.
- В Офисе Президента сообщили, что россияне ударили по роддому ракетами С-300. Российские захватчики разрушили двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку россиян. По его словам, под завалами могут быть еще люди.
- На атаку также отреагировал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он эмоционально обратился к российскому минздраву и ВОЗ.
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