Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Буча: в Каменце-Подольском открыли стелу городов-героев

В Каменце-Подольском открыли стелу украинских городов-героев. Таким образом горожане, в частности, почтили память погибших и продолжающих бороться.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко.

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Сколько беженцев принял Каменец-Подольский

Он подчеркнул, что на Каменец-Подольский возложена большая миссия города-приюта, города-волонтера. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Каменец уже принял около 30 тысяч беженцев.

Многие из украинцев, вынужденно временно переехавших в Каменец-Подольский, убегали от российской агрессии именно из городов-героев, указанных на потолке.

Как напомнил мэр Михаил Поситко, все 9 городов, которым присвоили звание Героев, были определены указами Президента Украины Владимира Зеленского.

Да, их сегодня гораздо больше. Борющихся, мост демонстрирующих несгибаемость и веру в Украину,

– подчеркнул городской голова.

Он объяснил, что люди из населенных пунктов, где бомбы, руины и боль – среди нас, в частности, в Каменце-Подольском. На открытии стелы они искренне рыдали, глядя на название своего родного города.

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Стелла "Города-герои Украины" – это уважение героизма

"По времени этот памятный знак переосмыслить именно так. Стела "Города-герои Украины" – это дань и уважение героизма тех, кто защищал и защищает Украину, тех, кто невинно отдал свою жизнь, тех, кто сегодня защищает, волонтерит, работает", – отметил мэр.

Это дань всему украинскому народу. Мы выстоим. Мы победим. Мы отстроим все! Слава Украине!

– убежден мэр Каменец-Подольского.

В Каменце-Подольском открыли стелу "Города-герои Украины" / Фото из фейсбука Посетка

Города-герои Украины: что об этом известно