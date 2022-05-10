Волноваха разрушена на 90%, но оккупанты делают картинку для росСМИ, якобы город "освобожден"

Россияне практически стерли Волноваху с лица земли. Еще в первые дни войны город подвергся ужасным бомбардировкам от захватчиков.

Город Волноваха в Донецкой области практически полностью разрушен российскими оккупантами. Впрочем, цинизм российской пропаганды не знает предела, когда нужно снять лживый сюжет.

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Правда об "освобожденной" Волновахе

Как сообщил председатель Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, Волноваха выглядит совсем не так, как об этом сообщает российская пропаганда.

Волноваха разрушена на 90%, в городе отсутствуют все коммуникации, отсутствует свет,

– заявил он.

Для съемки циничного сюжета о возобновлении учебного процесса оккупанты привезли детей на руины школы. На самом же деле учиться там некому – с началом войны жители города начали массово уезжать. Из 25 тысяч населения сейчас в Волновахе проживает около 3 тысяч, из-за безысходности люди даже вынуждены ехать в Россию. Там у них забирают документы граждан Украины, делают отпечатки пальцев и направляют в наиболее депрессивные регионы своей страны, выбор среди которых достаточно большой.

Также оккупанты забирают детей, у которых погибли родители, а также отправляют их в Россию. На запросы родственников россияне не реагируют.

Кроме того, Лубинец сообщил, что на временно оккупированных территориях запрещен украинский язык, наших ветеранов расстреливают, все люди в возрасте от 14 лет проходят "фильтрацию", введен тотальный контроль за передвижением.

"Есть примеры, когда ветеранов расстреливали прямо перед их же домом, на глазах у семьи. Полицейских заставляют принимать присягу и служить оккупанту. Все преступления – это дело рук России, там действуют только оккупационные власти", – подчеркнул Лубинец.

Ситуация на временно оккупированных территориях: последние новости

Российские оккупанты в Херсоне начали раздавать гуманитарную помощь. Враг пытается вложить в руки свободных украинцев просроченное лекарство и тушенку 5-летней давности.

Идея с проведением "референдума" в Херсоне провалилась, поэтому враг решил придумать новый план. Теперь россияне думают о том, чтобы присоединить Херсонщину к аннексированному Крыму.

Оккупанты не слишком заботятся о своих погибших товарищах. Вблизи Донецка они организовали большую свалку, куда их всех и сбрасывают.

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