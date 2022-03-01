Волноваху пятый день ровняют с землей, эвакуировали более 300 человек, – Кириленко

Российские захватчики продолжают атаковать Волноваху. В городе не прекращаются обстрелы, оттуда пытаются эвакуировать как можно больше людей.

О ситуации в городе на вечер 1 марта сообщил Павел Кириленко, начальник Донецкой областной военной администрации.

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По его словам, из Волновахи сегодня удалось эвакуировать 346 человек, их увезли в безопасное место. Всего с начала российского вторжения, из Волновахи и частично из района эвакуировали 496 человек, в том числе – 100 детей и 3 человека с инвалидностью.

Российские войска равняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах,

– отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что оккупанты не дают возможности вывезти жителей города по зеленому гуманитарному коридору. Местные власти используют любую возможность, чтобы помочь людям.

"Но понимаем, что кардинально изменить ситуацию можно только после того, как российские оккупационные войска прекратят огонь на уничтожение города. Обращаюсь в международные гуманитарные организации с просьбой вмешаться и давить на оккупанта с требованием прекратить огонь", – добавил начальник Донецкой ОВА.

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