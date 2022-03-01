Про ситуацію у місті станом на вечір 1 березня повідомив Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.

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За його словами, з Волновахи сьогодні вдалося евакуювати 346 людей, їх відвезли у безпечне місце. Загалом з початку російського вторгнення, із Волновахи та частково із району евакуювали 496 людей, зокрема – 100 дітей та 3 людей з інвалідністю.

Російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах,

– зазначив Кириленко.

Він підкреслив, що окупанти не дають можливості вивезти мешканців міста зеленим гуманітарним коридором. Місцева влада використовує будь-яку можливість, аби допомогти людям.

"Але розуміємо, що кардинально змінити ситуацію можна лише після того, як російські окупаційні війська припинять вогонь на знищення міста. Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитися і тиснути на окупанта з вимогою припинити вогонь", – додав начальник Донецької ОВА.

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