"Волонтер"-оккупант наживается на недвижимости в оккупированных городах Украины, – расследование

Российский так называемый "волонтер" Александр Иванов пытается разжиться недвижимостью на временно оккупированных украинских территориях, в частности – в Мариуполе. Пропаганда изображает его как "патриота", который помогает армии России, но его переписка показывает аферы с квартирами, связи с командованием, коррупционные схемы и циничное использование войны для собственного обогащения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование InformNapalm.

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Как российский "волонтер" хочет присвоить недвижимость в Мариуполе

Александр Иванов – известный в России "волонтер". Он приближен к Кремлю, а его образ пропаганда использует в методичках по "народному единению". Иванов также является членом путинской партии "Единая Россия", а также частым участником массовок во время публичных мероприятий при личном участии российского диктатора. Сейчас "волонтер" Иванов активно сосредоточился на новом "направлении" – завладение недвижимостью во временно оккупированных городах Украины, в частности – в Мариуполе.

Александр Иванов / Фото росСМИ

Журналисты установили, что сам Иванов – житель Косино-Ухтомского, одного из отдаленных районов Москвы. "Волонтер" имеет собственный бизнес, который занимается дезинфекцией и обеззараживанием помещений в Москве, а также он содержит пункт выдачи заказов популярного маркетплейса.

Личные данные Иванова / Фото InformNapalm

В России он известен, как "районный волонтер", который помогает оккупантам, поддерживает "русских ребят на фронте" и призывает к этому других. Из-за прокремлевской деятельности Иванова часто упоминают в пропагандистских публикациях.

Российская пропаганда об Иванове / Фото InformNapalm

Что пишут росСМИ об Иванове / Фото InformNapalm

С начала полномасштабной войны Иванов начал посещать временно оккупированные территории. Пик таких "волонтерских" поездок пришелся на 2023 год. Тогда Иванов в сети публиковал в сети видео с фронта, ездил в гости к наемникам российской армии, фиксировал поражения военной техники и масштабы разрушения Мариуполя.

Впрочем, за этим всем Иванов скрывал истинную цель своих визитов. Среди документов, которые нашли расследователи, есть письмо от командира воинской части 49881 в адрес руководства оккупационной администрации Мариуполя с просьбой выделить квартиру в городе волонтерской организации "Будем жить Россия".

Для справки. "Будем жить Россия" – это организация Иванова, которая собирает средства на поддержку оккупантов.

Иванов просил квартиру в Мариуполе / Фото InformNapalm

Искал недвижимость Иванов и в оккупированном Луганске. В этом городе у "волонтера" есть покровители в оккупационной администрации. Речь идет об Олеге Попове – бывшем депутате "ЛНР" и бывшем главе "комитета госбезопасности и обороны ЛНР". Журналисты установили, что Попов несколько раз приезжал к Иванову в гости, а тот отвечал визитами взаимности.

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Позже Иванов в переписке с Поповым также в шутку намекать, что ему нужна недвижимость, мол, в "Марику" процесс уже пошел через "администрацию". Получил ли "волонтер" квартиру в Луганске – неизвестно, ведь Попова ликвидировали в декабре 2023 года.

Иванов намекает на квартиру / Фото InformNapalm

Переписка с Поповым по поводу квартиры / Фото InformNapalm

К слову, недавно журналисты опубликовали расследование о супругах пропагандистов Гурулевых. Хакеры взломали почту Тамары Гурулевой, жены российского пропагандиста Андрея Гурулева, и выложили ее данные в публичный доступ.