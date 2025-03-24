Волонтер попала под удар КАБом во время прямого эфира: видео

Волонтер Екатерина Андреева давала комментарий в эфире "Суспільного", когда начался вражеский обстрел. К счастью, девушке удалось выжить.

Волонтер попала под обстрел в Сумской области в прямом эфире. В сети распространяют видео момента прилета вражеского снаряда, передает 24 Канал.

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Волонтер оказалась под обстрелом во время прямого эфира

Во время включения Екатерина Андреева рассказала, что видела, как российские дроны поразили две машины с военными. Между тем ее группа не смогла добраться до места эвакуации, поскольку оккупанты взорвали мост. Женщина вместе с другими людьми находилась в лесу и ожидала военных, чтобы те помогли им эвакуироваться.

Ведущие выразили обеспокоенность по поводу того, что волонтер общается с ними, находясь в опасности.

Эфир прервался после внезапного крика Екатерины. Мужчина в военной форме, который находился рядом с ней, закричал: "Ложись".

Волонтер оказалась под обстрелом: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что волонтер таки вышла снова на связь. Девушке удалось выжить после того, как в 300 метрах от нее взорвался КАБ.

К слову, из-за российского обстрела 19 марта погиб 25-летний херсонский волонтер Александр Ивахненко. Парень помогал устранять последствия вражеских атак, развозил горячие обеды и эвакуировал жителей из красной зоны.