Волонтерка потрапила під обстріл на Сумщині у прямому ефірі. У мережі поширюють відео моменту прильоту ворожого снаряду, передає 24 Канал.

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Волонтерка опинилася під обстрілом під час прямого ефіру

Під час включення Катерина Андрєєва розповіла, що бачила, як російські дрони уразили дві машини з військовими. Тим часом її група не змогла дістатися до місця евакуації, оскільки окупанти підірвали міст. Жінка разом із іншими людьми перебувала в лісі і очікувала військових, аби ті допомогли їм евакуюватися.

Ведучі висловили занепокоєння з приводу того, що волонтерка спілкується з ними, перебуваючи у небезпеці.

Ефір перервався після раптового крику Катерини. Чоловік у військовій формі, який перебував поряд із нею, закричав: "Лягай".

Волонтерка опинилася під обстрілом: дивіться відео

Згодом стало відомо, що волонтерка таки вийшла знову на зв'язок. Дівчині вдалося вижити після того, як у 300 метрах від неї вибухнув КАБ.

До слова, через російський обстріл 19 березня загинув 25-річний херсонський волонтер Олександр Івахненко. Хлопець допомагав усувати наслідки ворожих атак, розвозив гарячі обіди та евакуював жителів із червоної зони.