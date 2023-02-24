Месяц в пути через всю Украину: волонтер из Чехии завершил марафон на Донбасс

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину волонтер из Чехии Петр дошел в Донецкую область. Мужчина целый месяц провел в пути, чтобы продемонстрировать украинцам свою поддержку. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала в прямой речи.

Радость и эйфория

Я невероятно счастлив. Меня переполняют эмоции радости и восторга.

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Я вышел из своего дома в Хусте на Закарпатье в 8 часов утра 25 января. Сегодня, 24 февраля, в 15:45 я дошел до своей цели. Сейчас я в Донецкой области и радуюсь, что сделал это.

Чувствую себя прекрасно! Только есть боль в колене. Возможно, его придется оперировать.

Мне не верится, что я прошел такую дистанцию пешком. Это большое желание и сила воли – человек может все, если захочет. Помогать может любой.

Хотя мне не удалось собрать 1,5 миллиона крон, как было запланировано с самого начала, я не расстраиваюсь. Если подсчитать сумму со всех счетов, то выходит около 620 тысяч гривен. Обо всех потраченных деньгах я отчитаюсь на своей странице в фейсбуке.

Петр прошел почти 1300 километров пешком / Фото волонтера

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Волонтер еще не планирует возвращаться домой

Я не перестану помогать Украине. Буду и дальше волонтерить и ездить к воинам на фронт. Даже сейчас я поеду не домой, а к ребятам из 28-й бригады в Константиновку. Сразу и спрошу, что им нужно. Пока запланировал купить бус для эвакуации раненых, а все остальное – по необходимости.

Кстати говоря, историю с укусом собаки я не забуду до конца жизни. Как и людей, которые мне помогали по дороге. Кто обедом угощал, кто денег за ночь не брал, а кто – просто добрым словом поддержал. Это очень ценно. Благодарю всех за поддержку.