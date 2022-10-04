Многие местные стали проукраинскими: волонтер рассказала, как боевые действия изменили Лисичанск

С началом боевых действий многие местные во временно оккупированном Лисичанске изменили свои позиции с пророссийских на проукраинские. До полномасштабного вторжения России у людей с проукраинской позицией не всегда была смелость озвучить ее.

Об этом в рамках проекта "СВОИ" 24 канала рассказала Валентина Ходус родом из Лисичанска. Волонтер была в родном городе во время оккупации в 2014 году и решила эвакуироваться из Лисичанска в апреле 2022-го.

Узнайте больше ВСУ сказали ехать, потому что мы мешали уже, – Валентина из Лисичанска об эвакуации и мести россиян

Лисичанск – проукраинский город, – волонтер

Валентина Ходус отмечает, что манипуляции со стороны России никуда не делись. Следовательно, информация, которая есть у людей и то, что они реально видят, не всегда складывается в единый пазл.

Люди обмануты были. Все эти манипуляции со стороны врага – они никуда не делись. И сейчас люди все растеряны. Та информация, которая есть у них в голове, и то, что они видят, это в объективную реальность мало у кого складывается,

– рассказала волонтер.

Она отметила, что перед 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, "даже люди с проукраинской позицией не все имели смелость озвучить ее".

По словам Валентины, активистам постоянно приходили угрозы в соцсетях, и не все это выдерживали. Поэтому многие молчали.

"Однако, по моему мнению, в большинстве Лисичанск – проукраинский город. Но люди запуганы. Потому что мы прошли военные действия и оккупацию 8 лет назад. И народ увидел, что ситуация меняется буквально через час", – сказала переселенка.

Несмотря на то, что многие изменили свою позицию, Валентина считает, что этого все еще недостаточно.

Но я знаю, что с началом боевых действий многие местные сменили свои позиции с пророссийских на проукраинские. Но даже этого недостаточно. Над этим еще работать и работать,

– резюмировала она.

Какая ситуация в Лисичанске

Как известно, бои за Рубежное, Северодонецк и Лисичанск продолжались в мае – июле 2014 года. Операция по освобождению началась ночью 22 июля. Уже вечером 24 июля 2014 над Лисичанском подняли украинский флаг.

Второй раз россияне оккупировали Лисичанск в конце июня 2022 года. Перед этим русские войска почти полностью уничтожили город.

Осенью 2022 года украинские военные начали контрнаступление на нескольких направлениях. После освобождения Лимана в Донецкой области открылся путь на Рубежное, Сватово, Кременную, Лисичанск и Северодонецк.

На фоне успехов ВСУ российские оккупанты решили объявить эвакуацию из Лисичанска. В сентябре глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ действительно зашли в Лисичанск. Он отметил, что город еще не под контролем ВСУ, однако наши воины уже там и работают.

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